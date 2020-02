Margot Robbie (la productora) brilla en Aves de Presa

El panorama mejora para el universo cinematográfico de DC. Guasón, de Todd Phillips, le dio un prestigio que no tenía desde el reinado de Christopher Nolan. Por si esto pareciera una mera racha, el estreno de Aves de Presa nos confirma que el estudio está comenzando a poner sus proyectos en las manos indicadas.

Spinoff de la nada memorable Escuadrón Suicida (2016), Aves de Presa se centra en Harley Quinn, ex psiquiatra del asilo Arkham, convertida en novia del Guasón. Tiene a su favor circunstancias valiosas: no es una historia que hayamos visto contadas veces, interpretada por diferentes actrices que dejaran marca en el personaje; no es un personaje delicado al que haya que tratar con pinzas para no molestar a su culto (como Batman o El Guasón), y no es una historia preocupada por mostrarnos el origen de esta villana. Tiene una introducción animada que da contexto sobre Harley, pero no invierte tres cuartas partes de su duración en decirnos cómo se convirtió en quien es.

¿Cuál es su foco narrativo entonces? Entre paréntesis, el título de la cinta añade: “Y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”. Este título alternativo nos avisa que la película adoptará la pertinente consigna feminista: presentándonos a una Harley sin interés sentimental (por ende, sin la protección de El Guasón) que se une a Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y la policía Renee Montoya (Rosie Perez) para salvar a una niña del villano Black Mask (Ewan McGregor). Lo interesante de esta Harley Quinn es que, pese a estar consciente de la actualización en los personajes femeninos que exige Hollywood, no se alinea con el mensaje que vimos en Mujer Maravilla o Capitana Marvel. Aquellas son figuras excepcionales; piensan y actúan por el bien común, hacen lo correcto. Harley, por el contrario, presume su individualismo: le gustan los carbohidratos en la forma concreta de un sándwich de huevo, sugiere sus preferencias sexuales, incluso sugiere por quién votó en la pasada elección presidencial de Estados Unidos. Además de estas particularidades en el personaje principal, Aves de Presa complementa el subgénero del cine de comics feminista con aciertos que estaban pendientes. Gracias a la dirección de Cathy Yan, la cinta tiene sólidas escenas de acción que destacan por elementos visuales ingeniosos, además de que no evade la violencia en su estilo. Naturalmente, Aves de Presa puede permitirse una protagonista así de autónoma porque se trata de una antiheroína. Lo cierto es que su mirada diferente no radica solo en la conducta de Harley. Está también en guiños repartidos a lo largo de la trama. Durante una de las secuencias de pelea, Black Canary le pide a Harley una liga para el cabello y ella se la da. El momento dura dos segundos y parece insignificante, aunque habla de cómo las creadoras de Aves de Presa quieren hacer de su causa algo implícito, no forzado, ni solemne.

Su trama y la forma en que está estructurada no son las mejores ideas, pero la actuación de Margot Robbie, el manejo de la acción, el ritmo, el diseño de producción, la selección musical, y sus decorosas referencias a obras de maestras de la cultura pop, como Kill Bill y Moulin Rouge, resultan en una de las pocas películas de DC que, al menos por su pinta, no parece que fue un dolor de cabeza realizar. Lo cual nos lleva a hablar de la verdadera estrella de Aves de Presa: Margot Robbie, la productora. A la par de una ascendente trayectoria como actriz, Robbie está produciendo cine efervescente, como Yo, Tonya, Aves de Presa y Promising Young Woman (que fue bien recibida en el pasado festival de Sundance). No nos queda más que tenerle fe al siguiente proyecto que financiará: la película de Barbie.

