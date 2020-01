Manuel El Loco Valdés invitó a Verónica Castro a su festejo

La actriz Verónica Castro, felicitó a Manuel El loco Valdés por su cumpleaños número 89, el cual celebró rodeado de su familia y algunos amigos.

El actor nacido en 1931reveló que la actriz Verónica Castro, con quien procreó al menor de sus hijos, el cantante Cristian Castro, le llamó para desearle un buen día por su cumpleaños, gesto que lo llena de alegría, pues ella siempre ha estado pendiente de él.

“Le dije que si quería venir y entonces no me contestó, yo le contesté la pregunta y le digo: ‘ si quiere venir, ven, pero si no, tranquila, porque van a estar aquí los periodistas”, apuntó el protagonista de cintas como Dos fantasmas y una muchacha.