Mantienen cierre de guarderías del IMSS hasta nuevo aviso

A pesar de que la apertura de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se postergó para el próximo lunes 20 de julio, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, José Luis Alomía Zegarra, dijo que esto no será posible toda vez que es tema que aún sigue en revisión.

“Esto, todavía está en una fase de evaluación, mucho depende cómo vayan quedando definidas las actividades y qué tan pronto éstas se puedan implementar; lógicamente, si todas estas instalaciones (de las guarderías) todavía no pueden llevarlas a cabo o no están listas, no podría suceder tan rápido (la apertura)” indicó Alomía.

Cuando se le cuestionó si estas abrirán cuando el semáforo Epidemiológico esté en verde, dijo que no dependerá de ello sino de otros factores, no obstante, aseguró que, cuando hayan definido bajo qué contexto se permitirá la apertura de las guarderías lo darán a conocer, mientras tanto, aún seguirán inactivas.

Por otro lado, durante la presentación de las gráficas de ocupación hospitalaria, al eternidad registró lo siguientes porcentajes: en camas de hospitalización general hay 66 por ciento de ocupación y 44 de disponibilidad. Sobre las camas de terapia intensiva, hay un 53 por ciento de ocupación y 47 por ciento de disponibilidad.

Finalmente, sobre el acumulado de pacientes positivos a Covid-19 la federación reportó 15 mil 815 y sobre las defunciones, apenas registra mil 965, esto peses a que la dependencia local ya rebasa el umbral de las 2 mil pérdidas a causa del virus.