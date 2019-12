“mañana no quiero que lloren, no quiero lagrimas falsas”, escribió un día antes en su Facebook

Un joven de 22 años de edad decidió terminar con su vida ahorcándose al interior de su domicilio ubicado en el municipio de Huejotzingo; sin embargo, un día antes el hombre comentó su decisión en redes sociales y pidió “mañana no quiero que lloren, no quiero lagrimas falsas”.

De acuerdo a reportes policiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 11:00 horas de este jueves 18 de diciembre en la vivienda situada específicamente en el cruce de las calles Agua Santa y La Piedad, esto en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.

Fueron sus propios familiares quienes lo encontraron y dieron aviso a las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes informaron que el joven de 22 años de edad ya no contaba con signos vitales. De forma preliminar, se informó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

La zona fue acordonada en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

En redes sociales trascendió que la víctima responde al nombre de Manuel I.O y que un día antes, advirtió su muerte en redes sociales pues realizó varias publicaciones en las que se podía leer:

Mañana que me encuentren no quiero que lloren, no quiero lagrimas falsas.

Las detesto malditas, ojalá no se arrepientan de lo que voy a hacer, las odio.

Solo quiero dormir para siempre y hoy lo verán, se los prometo.

Los quiero mucho y perdónenme hijos pero los amo.