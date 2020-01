Malgasta gobierno de Barbosa 640 mil pesos diarios, tiene patrullas nuevas sin usar

El gobierno del estado tiene estacionadas y sin usar cerca de 374 de las mil patrullas que arrendó el año anterior, esto podría traducirse en pérdidas económicas de hasta 3 millones 203 mil 40 pesos por los cinco días que llevan sin utilizarse.

Al día de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) aún no definía su uso pues el área de comunicación social reconoció que aún analiza a qué municipios serán enviadas, e incluso, dijo que se encuentra capacitando a su personal para el manejo de la tecnología integrada en los vehículos policiales.

El Sol de Puebla documentó en fotografías que al menos 374 patrullas se encontraban estacionadas en la Academia de Policía Ignacio Zaragoza hasta el 28 de enero. Si se toma en cuenta que el pasado 23 de enero se completó la entrega de las mil unidades, de acuerdo con lo expuesto por la secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui, en su comparecencia, ya suman cinco días sin usarse.

Durante su toma de protesta el 1 de agosto del 2019, el gobernador Miguel Barbosa se comprometió a adquirir “mil patrullas de inmediato” para combatir la inseguridad, un mes después de este acto protocolario se emitió una licitación para el arrendamiento ante la falta de suficiencia presupuestal para comprarlas, pero el proceso se declaró desierto.

La segunda licitación fue ganada a mediados de octubre por la empresa Lumo Financiera S.A. de C.V. y el contrato estableció la renta de las mil unidades por un periodo de 27 meses y un costo total de mil 387 millones 413 mil 360 pesos. La totalidad de los vehículos llegó a la entidad el 23 de enero, un día antes de lo que estipulaba el contrato.

Si se considera que el costo por los 27 meses de arrendamiento de las mil patrullas será de mil 387 millones 413 mil 360 pesos, la administración pagará un millón 387 mil 413 pesos por cada unidad en ese periodo, 51 mil 385 pesos por un mes y mil 712 pesos por un día. La renta por día de estas 374 unidades implica 640 mil 608 pesos y por los cinco días 3 millones 203 mil 40 pesos.

El gobernador Miguel Barbosa entregó las primeras 250 patrullas el pasado 16 de diciembre y de acuerdo con su secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui, se completaron las primeras 500 el 24 de diciembre, las otras 500 unidades el 23 de enero.

“El pago se realizará en 27 exhibiciones a mes vencido, una vez recibidas las unidades a entera satisfacción de la contratante, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega y aceptación de la factura correspondiente”, expone la licitación.

FALTAN POLICÍAS

El área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) admitió la existencia de un déficit de policías, a su consideración mínima, pero reiteró el lanzamiento y permanencia de la convocatoria para quienes quieran enfilarse a la corporación policial.

La dependencia confirmó que “sí hay una cantidad de patrullas que aún permanecen a resguardo de la SSP, pero debido a que aún se está analizando a qué municipios serán entregadas y a un tema de formas o procesos administrativos, aunado a una carga de datos y configuraciones de la tecnología con la que vienen integradas”.

Incluso, el vocero de la SSP, precisó que se continúa en la capacitación de más elementos para el manejo de las patrullas.

La Secretaría de Seguridad Pública defendió que algunas unidades policiales sí pudieron haber presentado alguna falla, pero estas no son errores de fábrica y tampoco masivas.

Sobre el tema, uniformados adscritos a la SSP, aseguraron bajo el anonimato, que sólo 500 de las mil patrullas recién adquiridas, se encuentran en circulación en las calles de Puebla. En este sentido, los declarantes revelaron que al menos diez de esas unidades ya presentan abolladuras tras haber sido chocadas en distintos accidentes viales.

Los informantes de igual manera explicaron a El Sol de Puebla que algunas de las patrullas, ya en funcionamiento, han presentado fallas en el motor o incluso tienen el kilometraje vencido.

Por otro lado, manifestaron que el resto de las unidades policiales adquiridas por la actual administración estatal, aún se encuentran detenidas al interior de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla – Iniciativa Mérida «General Ignacio Zaragoza».

Lo anterior, según la explicación de los mismos oficiales que solicitaron proteger su identidad, se debe al hecho de que no hay suficientes elementos para el manejo de las patrullas.

“Hay muchas patrullas paradas, más las que no sirven. No hay suficientes policías, y los nuevos, desertan. Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ya nadie quiere ser policía. Acudimos a los auxilios y quedamos como tontos con la parte afectada porque tarda más uno en detenerlos que el tiempo en el que ya los dejaron libres, por lo que quedamos como tontos ante la parte afectada e incluso después nos echan la culpa, que porque no hacemos nuestro trabajo. Es una bronca, por eso nadie quiere ser policía”, reveló uno de los entrevistados.

(Con información de Paulina Gómez)

