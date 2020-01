Madre de Paulina Camargo recrimina cerrazón de autoridades hacia víctimas

Durante la presentación de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, la madre de Paulina Camargo, Rocío Limón, cuestionó la falta de sensibilidad y la cerrazón por parte de las autoridades para escuchar a las víctimas o familiares que no han logrado localizar a sus seres queridos.

“La posición que tenemos en relación a la división que existe, ese muro tan grande que se ha construido para que nosotros, las víctimas del delito podamos llegar a ustedes, es un protocolo duro y cansado. Yo llevo cuatro años en la lucha y represento a muchas madres en esta situación, nosotros desgraciadamente no somos los privilegiados ni hemos podido encontrar a nuestros familiares, pero sí estamos en esa esperanza”, dijo en su intervención.

La madre de Paulina Camargo –joven desaparecida desde el 2015 y presunta víctima de feminicidio- comentó que coadyuvará con la Comisión y con la Fiscalía para llegar a la verdad. Asimismo, pidió a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, que conozca la situación que se vive en Puebla.

En respuesta, el gobernador precisó que Rocío Limón ya fue atendida en los Martes Ciudadanos y ha tenido las puertas abiertas para ser escuchada, adelantó que solicitará información al Poder Judicial y la Fiscalía para conocer el estatus de su caso.

“En mi gobierno no hay muros ni hay impedimentos para hablar con el gobernador, yo la he escuchado a usted y le voy a decir algo, ya vino la mamá del detenido, del novio de la desaparecida y se me puso a llorar y le dije, ¿no cree usted que más llanto está en la casa de la desaparecida?”, respondió.

Paulina Camargo desapareció en agosto del 2015 después de ver a su novio y padre de su hijo, José María Sosa; las autoridades determinaron la responsabilidad de la pareja por homicidio y se le dictó una condena de 16 años de prisión, aunque nunca hallaron el cuerpo de la joven.

