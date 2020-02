Permítame encender un fósforo, quemar por una esquina el papel y empezar este texto con una frase incendiaria: los empresarios no van a invertir. Entiendo que más allá de lo determinista y pesimista que pueda sonar esta aseveración, lo que escribo resulta una sentencia fatal. Créame que lo siento yo más que usted. Los inversionistas que necesita México no van a invertir. ¿En qué baso este veredicto?, en una fisura que se produjo hace un año cuando se rompió la confianza. Parados sobre esa sutil grieta en la relación entre la iniciativa privada y el gobierno es que se puede medir la gravedad de la incisura: el resultado que obtuvo el país el año pasado fue de -0.1 de crecimiento. Leve retroceso o recesión, como usted prefiera llamarle, es lo mismo. Lo cierto es que es algo que no se veía en México desde hace 10 años. Se quebró.

Párese usted junto conmigo en la fisura. Un pie en la lógica del gobierno, otro en la lógica de la iniciativa privada. ¿Lo ve? Al fondo, a un año de distancia, está la unilateral cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ese fue el inicio de la fractura. No sirvió ningún argumento, ni siquiera el del jefe de la Oficina de la Presidencia que dijo estar en contra de cancelar Texcoco. Pase el peso al otro pie. ¿Había corrupción en Texcoco? Ahora de regreso al primer pie. ¿Si hubo corrupción, por qué no se persiguió?

Fue entonces que se pidió dar la vuelta a la página, tener confianza e invertir. Las sonrisas del jefe de la Oficina eran cada vez más amplias, empresarios iban y empresarios venían. Fotos de buena voluntad, de camaradería. Fotos aquí y fotos allá. Duelo de discursos fraternales. Lo cual, en la lógica de comunicación tradicional hubiera tranquilizado y entusiasmado, es decir, hubiera funcionado. Sin embargo, México está en una lógica alterna. El vehículo fundamental de comunicación del gobierno es la conferencia matutina presidencial. Lo que no pasa ahí, no pasa. No pasa. Y en la matutina dominó la confrontación. Con lo cual, le repito el resultado: -0.1.

Hoy la conclusión es clara: sin inversión, no crece el empleo, no crece la recaudación y no hay bienestar. Por lo cual, el jefe de la Oficina ahora ha sido nombrado jefe del nuevo Gabinete Económico, cuyo único objetivo es el crecimiento de la economía mexicana. Regresan las sonrisas, quizá ahora con dientes, porque tiene la facultad de diseñar e implementar políticas públicas.

De cualquier forma, no olvide usted que está encima de una grieta. Si en la matutina sigue la confrontación, no va a funcionar. Si se vuelve a decir fifí o conservador o los de antes o los que solo buscan su beneficio, no va a funcionar. Si en la matutina se estigmatiza la generación de riqueza, el Gabinete Económico no la va a poder estimular. Si en la matutina se asegura que “el dinero es la mamá y el papá del diablo” y que echa a perder a las personas, el Gabinete Económico no va a poder decir que la inversión es un bien que necesita el país. Si lo que se promete a puerta cerrada no se ratifica en el micrófono popular, no va a funcionar. Existiendo una fisura, el discurso es delicado, apuntala o hace cuñas. O sana la grieta o se convierte en una “falla”. Como esa tan grande que está en California. ¿Cómo se llama? Ah sí, ya me acordé, como la falla de San Andrés.

