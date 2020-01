La economía mexicana se contrae

Ayer por la mañana salió el dato del crecimiento del PIB de México para 2019, y aunque ya se esperaba que éste fuera malo, el resultado final fue peor, es decir, se estimaba que la economía crecería cero, y al final decreció 0.1%. Esto contrasta con que el mismo día se dio a conocer el crecimiento de la economía estadunidense, que de enero a diciembre se expandió 2.4%.

Más allá de un análisis detallado, el 2.4% alcanzado por la economía de EU es un dato muy bueno si se considera el tamaño de la primera economía del mundo; en ese tipo de crecimiento han sido capaces de crear 170 mil empleos en promedio mes con mes, y aunque las comparaciones son horribles, la economía mexicana el año pasado apenas logró que los empleos formales fueran 435 mil, una baja sustancial respecto a 2018, cuando se crearon 661 mil puestos.

La razón fundamental por la cual la economía mexicana no se pudo desarrollar fue porque la inversión en lugar de incrementarse decreció respecto al año anterior; la estadística muestra cómo la inversión bruta fija —que representa la inversión pública y privada— bajó de 2018 a 2019. Preocupa mucho que el gobierno cuide solo algunas variables que son importantes para la estabilidad económica y tenga olvidadas las políticas públicas que pueden alentar el crecimiento.

Los mensajes del Presidente en este sentido llaman la atención, ya que convoca al sector privado para que incrementen sus inversiones en el país, pero lanza mensajes donde se ve que no le interesa la inversión privada en temas de energía; el ejemplo es esta misma semana en sus presentaciones mañaneras, cuando fue enfático al decir que no se permitirá la inversión privada en los farmouts con Pemex, y también que quedaban canceladas las rondas para concesionar más campos petroleros. Además, es bien sabido que la Comisión Federal de Electricidad sigue obstaculizando la producción privada del fluido eléctrico que tan fructífera resultó en el pasado.

Para 2020 la mayoría de los analistas coinciden en que el comportamiento de nuestra economía seguirá siendo muy raquítico, la expectativa de crecimiento —en términos generales— anda en 1%; por supuesto, se espera que la inversión bruta fija, aunque en menor medida, siga cayendo y que la creación de empleos a seguirá siendo insuficiente para reducir los niveles de pobreza que hay en el país.

Algo que no ayuda y que no es un tema económico es que tampoco se ve claro que la inseguridad se erradique; ya hemos mencionado en esta columna que los inversionistas piensan que si no hay garantías suficientes, las inversiones no van a suceder. Aquí también hay una enorme diferencia entre lo que percibe el gobierno y lo que muestra la realidad; para el primero, este tema se va mejorando, pero la realidad nos demuestra que sucede todo lo contrario. Con lo grave que es todo esto, y bajo la premisa de que la inseguridad a nadie beneficia (con excepción del crimen organizado), parece lógico que el gobierno reúna a todas las voluntades políticas y sociales para lograr un pacto nacional donde todos estemos dispuestos a contribuir con el gobierno para que la inseguridad empiece a declinar.

Por lo pronto, empezamos el año muy mal; ojalá se haga lo necesario para que la perspectiva mejore.

