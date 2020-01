Julio César Chávez Jr. le responde al Canelo Álvarez

Sigue la guerra de declaraciones. Julio César Chávez Jr. le respondió a Saúl Canelo Álvarez, quien le dijo que buscara ayuda de su papá antes de estar retando gente.

El Hijo de la Leyenda no tardó en contestarle al boxeador jalisciense, pues aseguró que Canelo solo habla por la envidia que le tiene, y nuevamente lo volvió a retar en las 175 libras.

«Ni duda queda del coraje y envidia que el Canelo tiene! por qué no se escucha bien! cuando lo reto! por lo mismo lo hice! cuando estaba una canción! me pidieron que lo hiciera sin música! pero no ???? el sabe por qué! sí ya me ganó! algo no lo deja vivir! será el karma !???? 175? (sic)», fue la publicación del Junior.