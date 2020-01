Juan Carlos Benítez: joya del golf mexicano, va por la consolidación

Luego del contundente triunfo del golfista poblano Juan Carlos Benítez Lorente al ganar Copa Puro Sinaloa que se disputó en el campo “Estrella del Mar”, en Mazatlán, superando por dos golpes a José de Jesús Rodríguez, consiguiendo de esta forma su primer título como profesional luego de tres rondas libres de bogeys, la segunda de ellas, un 62, que es record del campo, Benítez sumó 195 golpes, 21-bajo par y se quedó con uno de los últimos eventos de la temporada 2019 de la Dev Series.

El jugador de 27 años hizo todos pares por el recorrido de ida y recién por la vuelta encontró los birdies que le dieron la diferencia en una definición que fue muy pareja con el “Camarón” y con Álvaro Ortiz, con quien compartió el grupo final.

Es por ello que El Sol de Puebla platicó con Benítez, surgido de una familia golfista y donde considera que este 2019 ha sido el más importante en su carrera deportiva, esperando que el 2020 sea una consolidación que le permita seguir escalando peldaños para llegar a una élite dentro de este deporte que ha tenido en este año, uno de los mejores para México.

AMOR POR EL GOLF

“El amor por este deporte surgió desde que tenía 5 años, de hecho, mi papá no jugaba Golf, mi abuelo si y un día agarré unos palos de él, hice unos swings solo y mi papá vio que tenía cualidad en ese aspecto, me metió este deporte, de hecho, comenzamos al mismo tiempo y nos apasionó desde el principio, nunca solté esto”, recordó.

EL “CRISTO”, SU PRIMER CLUB

Recordó que fue el “Cristo” en Atlixco, su primer club donde practicó el Golf, posteriormente, a los 14 años, se mudó al Club Campestre en Mayorazgo donde se identificó de inmediato con el ambiente familiar que privó desde ese entonces y que actualmente se mantiene en el lugar, pese a que estuvo en un lapso pequeño en La Vista, sin embargo, no duró.

EL PROFESIONALISMO

“Desde que me hice profesional hace dos años y medio, definitivamente el resultado de Sinaloa ha sido el mejor gracias al trabajo que he venido haciendo desde mi época de amateur”, indicó.

Y es que el triunfo obtenido en la tercera etapa de la Gira Banorte de Golf, la más importante del país, no es obra de la casualidad y es producto del trabajo del día a día.

“Esto no es de la noche a la mañana, tuve chispazos buenos desde hace tres meses, platiqué mucho con mi profesor y me dijo que estábamos haciendo bien las cosas y de continuar así podía llegar un triunfo, sabíamos que algo bueno iba a para porque estábamos haciendo bien las cosas y ahora llegó el triunfo”, aseveró

TRIUNFO EN MAZATLÁN

Recordó los momentos más importantes de su competencia en tierras mazatlecas y reconoció que no fue sencillo.

“Fue complicado desde el principio, sobre todo porque Álvaro Ortiz que es un gran jugador, estuvo palmo a palmo conmigo, apretó desde el principio y aguanté, jugué bien, por ahí del hoyo 12 hice un birdie largo y sentí que a partir de ese momento tenía todo para no soltar el primer lugar, hice buenos tiros en los siguientes hoyos”, indicó.

Ahora, la preparación será intensa arrancando el 2020 ya que a finales de enero y principios de febrero se disputará la cuarta fecha de la Gira Banorte.

“Hay que descansar, será un año largo de competencia. Este año que está por terminar ha sido el mejor, de hecho, jugué unas calificaciones para el European Tour y pasé a la segunda etapa, a la última no pase y era donde podía conseguir la tarjeta, nunca lo había logrado hasta ahora, me voy feliz con esto y el próximo año espero el gran brinco que he estado esperando”.

Además, el año 2020 le depara para participar en más torneos de la PGA Latinoamérica, así como buscar la calificación al PGA Tour de Canadá, esperando conseguir un triunfo que lo lleve a otros torneos, antesala de la PGA Tour, así mismo, una gira por Europa.

“Hay lugares como en Estados Unidos donde las facilidades que tienes para practicar y competir son grandes, tengo amigos que viven allá y que son profesionales en esto y su nivel se ha elevado, creo que me irme me puede ayudar”

Para lograr un mayor crecimiento dentro del Golf, Juan Carlos Benítez no descarta poder radicar ya sea en los Estados Unidos o en Europa con la intención de que su juego siga elevando su nivel

Tanto en rama varonil como femenil, el Golf mexicano atraviesa buenos tiempos, los cuales pueden ser mejores y Juan Carlos Benítez quiere llegar a dicho estándar por lo que buscará seguir preparándose para ello.