Joven organiza súper fiesta de cumpleaños y ¡sus »amigos» la dejan plantada!

Me dan ganas de armarle un fiestón nivel fin del mundo y no invitar a ninguno de los cabrones culeros que no llegaron a la fiesta que hizo ella. 🥺 Pinches ojetes. ¿Alguien sabe quién es o saben si tiene twitter? https://t.co/kiF3TaMF20

— Elán (@_elan_) January 20, 2020