Joaquin Phoenix rompe en llanto y se disculpa por ser cruel

Joaquin Phoenix rompió en llanto al recibir el Oscar al Mejor Actor por su papel en Joker, de Todd Phillips. Al subir al escenario, el intérprete ofreció un discurso en contra de la injusticia y la desigualdad de género, racismo y crisis climática. Asimismo, reconoció que en el pasado ha sido «cruel y difícil para trabajar», para finalmente recordar a su hermano River, quien falleció en 1993.

«Estaba pensando mucho en algunos de los temas agobiantes que enfrentamos, creo que a veces uno se siente que está defendiendo causas diferentes, pero yo veo un elemento común», consideró el actor. «Creo que ya sea que hablemos de desigualdad de género, racismo, derechos de minorías, de los indígenas o de los animales, es la lucha contra la injusticia, contra la creencia que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tiene el derecho de controlar, usar, dominar y explotar a otra de manera impune».

«Creo que nos hemos desconectado del mundo natural y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo; vamos al mundo natural y lo devastamos», agregó.

Sobre la polémica que lo ha rodeado en los últimos meses debido a la difusión de un video en el que se le ve siendo grosero con un miembro del staf durante el rodaje, Phoenix aceptó que ha sido una persona cruel, por lo que agradeció la «segunda oportunidad» que el público le ha brindado.

«He sido un bandido toda mi vida, he sido un egoísta, a veces he sido cruel, difícil para trabajar y he sido ingrato pero ustedes me han dado una segunda oportunidad. Y ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos, no cuando nos castigamos por errores pasados, sino cuando nos educamos mutuamente y nos guiamos mutuamente hacia la redención. Eso es humanidad», dijo.

Finalmente, el actor concluyó su discurso con una mención a su fallecido hermano.

«Cuando tenía 17, mi hermano escribió una canción que decía Avanza con paz y amor, la paz se irá contigo».

