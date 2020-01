JLo y Shakira pondrán sabor latino a la NFL

El intermedio del partido más esperado del año, el Supertazón, estará repleto de belleza, baile, calidez latina y música que promete poner a bailar no solo a los asistentes, sino también a los millones de televidentes que lo disfruten este domingo.

Hubo que esperar poco más de media hora después del tiempo acordado, pero a final de cuentas Jennifer Lopez y Shakira estuvieron juntas para presentar ante los medios el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Un salón repleto les dio la bienvenida en cuanto Adam Harter, vicepresidente senior de Media, Deportes y Entretenimiento de Pepsi dijo: “Permítanme presentar, desde Miami, a dos de las más icónicas y celebradas estrellas de nuestra era: Jennifer Lopez y Shakira”.

La primera en tomar la palabra fue JLo, quien indicó que no hay rivalidad entre ella y Shakira, y que ambas trabajarán juntas para hacer memorable su participación de este domingo. “No voy a dar muchos detalles de lo que vamos a hacer, pero habrá mucha energía y será un espectáculo muy entretenido y emotivo”, dijo como único adelanto de lo que presentarán.

Shakira completó asegurando: “Nos completamos una a otra, y vamos a disfrutar este domingo haciendo todo lo que esté en nuestras manos para dar un gran espectáculo”.

Vino entonces un momento que hizo sonreír a varios, cuando se les pidió que cantaran al ritmo de un saxofón. La primera en hacerlo fue Jennifer, quien entonó un par de frases de “Jenny from the Block” y recibió el aplauso colectivo por ello… pero Shakira desentonó, pues señaló: “Yo cobro por eso”, y tras las risas de decepción se pasó a lo siguiente.

La colombiana indicó que para ella “será muy emocionante ser parte de este evento tan estadunidense, pues para mí va a ser muy especial tener un acercamiento a este país de esta forma”.

ORGULLO LATINO

Entonces vino la primera pregunta en español, y Shakira tomó la palabra para decir: “Si alguien me hubiera dicho cuando era una niña en Barranquilla que iba a cantar en el Super Bowl, no me lo hubiera creído, pero es un ejemplo de que hay que luchar en grande por nuestros objetivos”.

En un español menos fluido, pero igual de claro, JLo aseguró que su relación con el deporte (por aquello de su compromiso con el beisbolista Álex Rodríguez) es algo natural, pues “el deporte y la música son las dos cosas que pueden unificar el mundo en un momento, y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo este domingo”.

Luego del espectáculo de Maroon 5 el año pasado, la NFL prefirió para este año a dos estrellas latinas que prometen poner emoción en la breve pero sustanciosa pausa del medio tiempo del Súper Domingo.

LAS CLAVES

BILINGÜES

Ambas cantantes han tenido éxitos en la música pop, en inglés y español, en las últimas dos décadas.

12 MINUTOS

El show durará 12 minutos llenos de energía para el partido entre los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City.

RESPETO

El medio tiempo incluirá un mensaje de empoderamiento y rendirá honor al ícono de la NBA Kobe Bryant.

HONRARÁN A KOBE

“Todos estaremos recordando a Kobe el domingo. Y celebrando la vida y la diversidad”, dijo la colombiana.