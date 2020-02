Jennifer Aniston da nostálgica bienvenida a Matthew Perry a Instagram

El grupo de amigos ahora está completo. Y es que Matthew Perry, quien daba vida a uno de los personajes más queridos de Friends, Chandler, decidió abrir finalmente su cuenta de Instagram, siguiendo los pasos de Jennifer Aniston, última en unirse a la red social y quien nos puso nostálgicos con la bienvenida que le dio al actor a la plataforma.

Al percatarse de que Perry había abierto su cuenta, Jennifer no pudo hacer más que compartir una fotografía junto al actor y, en la misma publicación, un video de una icónica escena de la serie de televisión que ambos protagonizaron.

Se trata exactamente de la escena en la que Monica (Courteney Cox) y el personaje de Aniston, Rachel, pierden su departamento al no poder contestar en qué trabajaba Chandler, en una trivia que los chicos comenzaron a jugar para demostrar quién sabía más sobre los otros, si los hombres o las mujeres.

En la publicación, la actriz incluso bromeó con esa particularidad del personaje de su compañero, pues en realidad, ninguno sabía con exactitud a qué se dedicaba.

«Estoy en shock de que Matty sea el último en unirse a Instagram, considerando que él era.. Uhm… Oh mierda… Oh, un transponster (palabra que a partir de ese capítulo se utiliza para describir el oficio de una persona que no tiene un rol bien establecido en una oficina)de procesadores de computadoras» escribió la actriz en la publicación que hasta el momento tiene millones de likes en la red social.