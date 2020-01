Investigación contra José Juan no es tema político: Gilberto Higuera

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que la investigación por enriquecimiento ilícito contra José Juan Espinosa no se debe a un tema político, sino al seguimiento de una investigación iniciada desde tiempo atrás.

“La Fiscalía no investiga ni a políticos ni temas políticos, investiga delitos, esa es una investigación que no empezó recientemente y tiene años, ya lo daremos a conocer cuando resolvamos el caso. La Fiscalía está concluyendo muchos casos que no se habían terminado y vamos a terminarlos todos”, afirmó.

En entrevista, Gilberto Higuera expuso que esta investigación no tiene una motivación diferente al cumplimiento de la ley, y esta no es la única indagatoria que se retomará, por el contrario, hay decenas que están pendientes y se atenderán para evitar que prescriban.

Por otra parte, informó que se asignaron 8 millones de pesos para la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y únicamente falta por nombrar a la titular, pero la división ya se encuentra en funciones con personal activo.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias