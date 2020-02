Interpone Alejandra Rubio denuncia contra regidores que la acusaron de tráfico de influencias

La titular de la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Alejandra Rubio Acle informó que el pasado 7 de enero, denunció penal, administrativa y electoralmente a los regidores Libertad Aguirre Junco y Luis González Acosta, por acusarla de tráfico de influencias en la colocación de los bolardos.

En conferencia de prensa, la funcionaria pública dijo que no aceptará violencia política en su agravio; y que, por lo tanto tomó la decisión de defenderse.

“Voy a defenderme de la violencia que he sufrido por las vejantes declaraciones de los señores Luis Acosta y Libertad Aguirre, y voy a defender la confianza que se me dio al frente de la Secretaría”, sentenció.

Rubio Acle explicó que en días anteriores, los regidores antes mencionados la acusaron de tráfico de influencias, incluso declararon que sus familiares eran dueños o tenían nexos con las empresas que colocaron los bolardos en la ciudad. La secretaria negó todo lo anterior y pidió tanto a Aguirre como González, presentar pruebas de lo que denunciaron.

Aseguró que los regidores están obligados a presentar pruebas de lo que han señalado en su contra; dichas pruebas tendrán que recabar de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para el caso de obra pública, de la Secretaría de Administración, para el caso de las licitaciones y de la Contraloría para el registro de las empresas que concursaron.

Agregó que no ha buscado a los regidores personalmente, ni pretende buscarlos para “dialogar”, sólo lo hará legalmente para que las autoridades correspondientes sean las que determinen si hay alguna irregularidad.

“Habrá quien considere que las asociaciones para realizar negocios entre regidores y secretarios sea normal, pero esto no sucederá conmigo, conmigo no hay negocios. No me voy a prestar a un acto de corrupción ni de extorsión por el hecho de que losregidores se ha dedicado a desprestigiarme, ni tendré miedo de defender mi honorabilidad”, concluyó.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias