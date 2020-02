Trump considera condena de Weinstein «una gran victoria»

Nueva Delhi, 25 feb (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que «nunca fue un admirador» del productor de cine Harvey Weinstein, declarado culpable este lunes por dos delitos sexuales, y añadió que considera la sentencia como una «gran victoria» para las mujeres.

«Nunca fui un admirador de Harvey Weinstestein», dijo Trump en una rueda de prensa en Nueva Delhi, en el marco de su visita oficial de dos días a la India que concluye hoy.

Consultado por la prensa al respecto, el Presidente estadounidense señaló que el veredicto de culpabilidad contra el magnate del cine, «desde el punto de vista de las mujeres», es «una gran victoria y manda un mensaje muy fuerte», dijo.

Weinstein, «era una persona que no me gustaba, no sé mucho del caso porque he estado por aquí ocupado viajando y con reuniones a todas horas del día», señaló, antes de afirmar que «la gente a la que le caía bien eran los Demócratas. Michelle Obama le amaba, Hillary Clinton le amaba», indicó el mandatario.

El productor de cine, de 67 años, fue declarado el pasado lunes culpable de dos de los cinco cargos que le imputaba la Fiscalía: uno de acto sexual criminal en primer grado, que acarrea entre 5 y 25 años de prisión, por practicar sexo oral a la fuerza a la ayudante de producción Mimi Haley en 2006; y otro de violación en tercer grado, penado con máximo de 4 años, contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

A la espera de la condena del próximo 11 de marzo, Weinstein encara un máximo de 29 años de cárcel tras el veredicto emitido por el jurado del «histórico» juicio en Nueva York.

El que un día fuera el productor más poderoso de Hollywood, venido a menos físicamente por problemas de espalda que le obligaron a operarse antes de comenzar el juicio el 6 de enero, fue trasladado hoy a un hospital de la ciudad de Nueva York con palpitaciones cardíacas, por lo que no ingresó en prisión.