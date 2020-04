Entérate: Aparecen extrañas figuras en playas de México

View this post on Instagram

Les comparto esto que grabè esta mañana 5 de Abril del 2020 Playas de Rosarito Baja California.. Las playas cerradas, nadie tiene acceso a ellas, pues multan a quien viole la ley federal para esta cuarentena, les comparto esto que apareció esta mañana en la playa, No se que significan estos dibujos, ni quien los haya realizado, da igual, lo que importa es lo que dejo en mi corazón al verlos, alegria, buen sabor de boca en momentos como los que estamos viviendo, son hermosos!!! 😍🙏❤️🙏 y mi querida Marilu Figueroa me dijo que son mensajes de las Estrellas…no se ven huellas)