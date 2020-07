¡Hay tiro! Mano a mano en el Cuauhtémoc entre los más encendidos

No sólo se citan este viernes desde las 19.30 horas en el estadio Cuauhtémoc los dos equipos más en forma de la Liga MX, Puebla y Cruz Azul. También choca una de las ofensivas más mortíferos del circuito contra uno de los mejores porteros (Nicolás Vikonis) y si ése no es motivo suficiente para seguir el partido, considere el reencuentro del técnico Juan Reynoso con su ex.

Todo esto con la posibilidad de mirar el choque desde la comodidad del hogar, pues la empresa encargada de los derechos de transmisión del Puebla abrirá la señal para todo el estado. Por lo tanto, no hay razones para acercarse al estadio, más cuando la pandemia de COVID-19 no da tregua.

Casi cinco meses debieron de esperar La Franja y La Máquina para medir fuerzas, pues originalmente se enfrentaban en su mejor momento el pasado 21 de marzo y en el Cuauhtémoc, pero usted conoce la historia. Aunque, a decir verdad, la espera valió la pena porque en apariencia los dos conjuntos han mantenido la línea exhibida cuando la suspensión de la justa, al menos dieron esa impresión en el día del debut del Guard1anes 2020 al derrotar a Mazatlán (4-1) y Santos (2-0) de forma categórica y respectiva.

Puebla contra Cruz Azul se adentra a una de las partes más álgidas del calendario en el torneo. Después de encarar a La Máquina se citará con las Chivas Rayadas del Guadalajara en Jalisco el ocho de agosto y tres días más tarde visitará el Volcán para tratar de domar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Este partido, además, presume un valor doble dentro de la tabla de los cocientes, pues al no enfrentarse ambos conjuntos el último torneo se disputarán ahora las unidades vacantes.

CRUZ AZUL VS. VIKONIS

Una de los atractivos del duelo es el mano entre el aparato ofensivo cementero y el arquero del Puebla Nicolás Vikonis.

Si bien La Máquina no gozará de los servicios en cancha de Jonathan “Cabecita” Rodríguez, realizador de 10 de los goles celestes en los últimos nueve compromisos, no se debe de pasar de largo la capacidad para marcar de todo el conjunto capitalino, pues el uruguayo apenas representa el 37.5 por ciento de las anotaciones totales del equipo.

“El Cabecita”, cabe destacar, después de seis partidos contra el conjunto blanquiazul sigue en blanco en el renglón anotador.

Vikonis, titubeante el lunes en Mazatlán, sólo ha sacado la pelota del fondo de su red ocho veces en los 11 partidos más recientes del Puebla. Además, en el arranque de la semana, permitió de nuevo una anotación después de una racha de cuatro juegos blanqueando al adversario.

REYNOSO ANTE SU EX

El peruano Juan Reynoso, en su tercera campaña al frente del Puebla, aspira a aplicarle la ley del “ex” a su querida máquina cruzazulina.

La ley del ex en el futbol es aquella donde el hombre dejado en libertad por el club de sus amores, luego de una estupenda hoja de servicios como entrenador o futbolista, halla revancha en otra institución cuando se presenta la oportunidad del reencuentro.

Reynoso hasta ahora no le ha mostrado a Cruz Azul de qué está hecho como técnico, pues cuando se hizo cargo del Puebla en el Apertura 2019 siguió el duelo entre su nuevo equipo y La Máquina desde la grada del estadio Azteca. Aquel compromiso se saldó con empate a uno; y hace unos meses perdió toda oportunidad de citarse con Cruz Azul por la suspensión del torneo como medida de prevención por el COVID-19.