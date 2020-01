Hay artistas que no quieren envejecer: Yuri tras críticas a famosas

Yuri es una de las celebridades más queridas en el mundo del espectáculo y tras los comentarios contra Ninel Conde por su apariencia, la cantante comentó que no le gusta hablar de sus compañeras; sin embargo nota que hay algunas actrices que “a lo mejor no quieren envejecer”.

En entrevista para Hoy, la intérprete de “El espejo” comentó los métodos que utiliza para no realizarse cirugías plásticas y señaló que ella habla en general de las cirugías de las actrices, pues “le duele mucho cuando se burlan de sus compañeras”.

“A mí me duele mucho cuando se burlan de mis compañeras, pero pues es que también se provoca. No quiero hablar de nadie porque luego se enojan conmigo y aparte son mis compañeras. Yo nada más hablo en general porque sí se ve que hay muchas artistas que a lo mejor no quieren envejecer; es válido”, comentó.