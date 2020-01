Guardia Nacional rechazó responder con violencia a migrantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no usará la fuerza para contener a los migrantes centroamericanos que buscan cruzar frontera de México para llegar a Estados Unidos. Además, afirmó que los elementos de la Guardia Nacional no cayeron en la «trampa» de responder con violencia las presuntas agresiones de los migrantes.

«Hay la instrucción de que no se utilice la fuerza y al que no tiene la razón, no tiene por qué utilizar la fuerza», dijo en conferencia matutina.