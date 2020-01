Gobierno debe invertir en lo prioritario y no en borrar al morenovallismo: empresarios

Empresarios poblanos pidieron al gobierno estatal, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, priorizar las inversiones en seguridad o abasto de medicamentos, y evitar gastos como el cambio de imagen de los edificios públicos solo para borrar las huellas del morenovallismo. Incluso, el COE calificó a estas modificaciones como un gasto inútil y la ACOEM pidió que sometan esos proyectos a consulta popular.

Tras la polémica que generó la sustitución de supuesta talavera -que más tarde se supo, era azulejo- en las fachadas de unidades de salud por los colores de Morena, se preguntó a algunos empresarios su opinión, sobre todo cuando se dio a conocer el cambio ya se hizo a 70 edificios públicos.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, dijo que, independientemente de los materiales, borrar la imagen de las administraciones anteriores no es tan relevante como atender temas de seguridad o contribuir para que las calles sean más transitables.

“Yo creo que ese dinero se puede destinar de una mejor forma en donde, sin duda, los poblanos salgamos beneficiados. Hay mucho trabajo por hacer; en cuestión de seguridad han estado pasando eventos que antes no se veían en el estado y ni siquiera en el municipio. Vivíamos, de alguna forma, tranquilos”, expresó la presidenta, quien recordó hechos como atracos a sus afiliados o una reciente balacera fuera de una pozolería.

GASTO INÚTIL

El presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, dijo que, aunque el material retirado es azulejo y no talavera, el hecho de borrar la imagen de un gobierno panista no es justificación para cambiar fachadas, pues ese recurso pudo invertirse en medicamentos o algunas otras obras necesarias para los poblanos.

“Se me hace innecesario que por tratar de borrar las huellas de un régimen de gobierno (de Rafael Moreno Valle), ahorita se gasten inútilmente recursos”, dijo el empresario, quien añadió que ningún gobierno debería ya, cambiar la imagen institucional de las administraciones, gastando cada trienio o sexenio.

Bonilla añadió que, así como pasa con las unidades de salud, las patrullas o las escuelas también son pintadas del color de las administraciones en turno, lo que representa dispendio de recursos a costa de fortalecer la imagen de un partido político.

QUE LO SOMETAN A CONSULTA

El arquitecto Alfredo Vega Herrera, de la Asociación de Empresarios Constructores (ACOEM) Siglo XXI, también criticó el gasto para cambiar la fachada de los centros de salud de Puebla. Analizó que hay prioridades como fortalecer el interior de las instalaciones de salud, obras de agua potable, drenaje o alcantarillado y pavimentación de calles, entre otras necesidades.

“No se me hace justo que llegue un gobierno y otro, y cambie la imagen el estado porque no es una imagen corporativa. No sentimos que se haya tomado la decisión (de cambiar las fachadas), analizando prioridades”, analizó.

Por último, comentó que, si los actuales gobiernos son tan democráticos, entonces deberían someter en consulta, las decisiones para intervenir la fachada de esos inmuebles.

