Gobierno de Puebla no impulsa auditoria preventiva de la BUAP: David Méndez

El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, negó que el gobierno de Puebla impulse la auditoría preventiva a las cuentas públicas de la BUAP, por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y anunció que en breve se reunirá con el rector Alfonso Esparza Ortiz para llegar a un diálogo.

“Por supuesto que no (el gobierno no está detrás), la Auditoría Superior del Estado no es órgano perteneciente al gobierno y en ese sentido nosotros siempre hemos sido coadyuvantes de que en el marco de las controversias y siempre respetando las facultades que tiene el gobierno del estado, se llegue a la solución de los conflictos”, dijo.

En entrevista, el funcionario estatal afirmó que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta le instruyó para que se reúna con el rector de la máxima casa de estudios para entablar un diálogo.

David Méndez consideró extraño que “en estos tiempos de pluralidad” y de comunicación, no exista la posibilidad de que las diferencias de opinión entre la BUAP y la ASE se resuelvan mediante la revisión de las cuentas públicas de la universidad, ya que cuando hay transparencia y buen manejo de recursos “el nada debe nada teme”.

Agregó que existe acercamiento con la institución educativa y por órdenes de Barbosa en los próximos días se reunirá con el rector Alfonso Esparza, además dijo desconocer si alguien habrá alguna manifestación de estudiantes de la BUAP en defensa de la universidad.

“Una vez que se finiquite este proceso de entrega-recepción, esta semana ya tendremos que atender la obligación de comparecer ante el Congreso, estamos atendiendo la problemática del día a día y en estos días estaremos aprovechando para ir cumpliendo la instrucción del gobernador de establecer este puente institucional con todos los actores de la sociedad”, afirmó.

