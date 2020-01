Gilga y Trino explican cómo sobrevivir en la 4T

Gil Gamés se ha convertido en uno de los críticos más agudos de la actual administración, siempre a través del humor, de una ya casi extinta sátira política. Seguramente no votó por el actual Presidente.

Trino no se arrepiente de su voto, al contrario, lo confiesa, pero como una herramienta para reflexionar sobre el sentido de su trabajo: “Le dimos el pase para gobernar, pero eso no quiere decir que lo esté haciendo bien y que no lo voy a criticar”.

Ahora juntan sus miradas en el libro Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T (Tusquets, 2019).

“Gil ignora si a estas páginas se les puede llamar sátira política, bebistrajo fársico, humor político o simple desmadre. Como sea, la mirada de Gamés ante el año de gobierno del presidente Andrés Manuel Liópez no puede sino atravesar por una selva de perplejidades que empiezan en la suspensión de un aeropuerto, cuyo avance llegaba al 37 por ciento, y hasta el escándalo inenarrable del sistema de salud y la anulación del seguro popular, pasando por la cumbia del avión satánico”.

Trino reconoce cómo ha cambiado su vida: “Perdí mi trabajo por primera vez en mi vida con Andrés Manuel y ese es un daño colateral, que lo entiendo, no es contra mí: por querer eliminar la corrupción están dañando la estructura de los mismos medios. Chayote hay, pero esa no es mi manera de trabajar ni la de muchos de mis compañeros”.

El caricaturista fue el encargado de las ilustraciones del volumen, mientras Gil Gamés se encargó de otro tipo de reflexiones, con lo cual se convirtió en una especie de contrapeso del colaborador de MILENIO.

“Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T llega a las librerías en medio del escándalo: Gil Gamés y Trino hacen pareja, cuando todo mundo sabía que la pareja de Trino era solamente Jis, gran monero y colaborador de su periódico MILENIO. ¡Traición! Se les vio con Gabriel Sandoval, director de Planeta, en un lujoso restorán que apoya la austeridad republicana con langostas y champañas. Gilga ilustra a Trino y Trino ilustra a Gamés”.

Reflexión crítica

Trino recuerda que en México había muchas opciones para reírse de la vida cotidiana, estaba La Caravana o El Güiri Güiri, mientras en la actualidad se ve a los humoristas que están en las redes sociales y “todos son unos amargos, y los que antes apoyaban a Peña Nieto no saben qué hacer, no hay una oposición y, por lo tanto, no hay un grupo de humoristas que nos ayude.

“Queremos lo mejor para el país, no queremos ser de esos cartonistas de los 70, los de ‘señor presidente, obras son amores’. Tenemos que ser críticos y no darle instrumentos a la derecha para pensar que estamos en contra de Andrés Manuel: estamos a favor de él, por eso lo criticamos, porque queremos que mejore”.

En el libro se abordan temas como “Madame Austeridad”, “Recortar es un humanismo”, “Dale más gasolina” o “Lo que Salamanca no da”, si bien el contrapeso que ofrece Trino no deja de ser una reflexión crítica, siempre con humor.

“¿Cuáles son las instrucciones para sobrevivir? El humor, una de ellas”. Trino está convencido de que el balance siempre es necesario, aunque algunos partidos políticos no lo entiendan así, donde el humor debe ser protagonista.

Dos formas de enfrentamiento

Casi a mediados de diciembre del año pasado, Jis y Trino recibieron el Reconocimiento de Caricatura Gabriel Vargas, que estaba acompañado de un estímulo económico. Es hora que no saben nada. Gamés no deja pasar nada: celebra el Tratado México-Estados Unidos-Canadá T-MEC. “Hay un personaje, su nombre pasará a la historia: Larry Capinga. Servidos, caracho”.