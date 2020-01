Generan bolardos opiniones divididas en Puebla capital 

Ni a los peatones les agradó la idea de que se colocaran bolardos en distintas partes de la capital, ya que creen que son estorbosos, que quitan espacio, y que la circulación es lenta debido al espacio que ocupan. Aunque la estructura fue hecha para la protección del peatón, esta no fue muy bien recibida por los transeúntes.

El Sol de Puebla hizo un recorrido en el bulevar 5 de Mayo a la altura de la 31 Oriente, y de la Avenida 2 Oriente, con el fin de saber que opinan los peatones.

«Estorban mucho, quitan espacio para los coches y no protegen a los peatones» opinó el señor Pedro Juárez, quien atraviesa por estas estructuras para ir a trabajar.

«Yo creo que para la circulación es muy lenta» señalo Marisela, una joven que tuvo problemas para cruzar la calle a causa de los bolardos que se encuentran en el Bulevar 5 de Mayo y 2 Oriente.

Hubo comentarios como el de Rafael Ramírez en el sentido de pedir a los automovilistas que sean más cuidadosos. «Puede que funcione, pero también es cuestión de que los automovilistas tengan conciencia que deben tener precaución», dijo.

En otras zonas el espacio es tan grande que se pusieron más macetas y bancas con la frase: «Si puedes cambiar una calle, puedes cambiar el mundo».

«La intención es buena, es un buen cambio, pero si está muy estorboso porque los carros no pueden pasar” añadió Oscar Lázaro, joven que estaba ocupando una banca en el espacio ubicado en el Bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente.

Entre los comentarios también hubo algunos positivos.

«En esta área que es la 5 de Mayo de otra forma nos ha servido a los que cruzamos y trabajamos por acá, porque los autos no respetan que ya estuviera en rojo como es paso continúo» mencionó Elizabeth Mungia, mujer de edad adulta quien dijo que diario transcurre por la misma avenida que es la 5 de Mayo y la 31, porque su trabajo es cerca del lugar, también comentó que es responsabilidad de los conductores percatarse en los señalamientos.

Todas las personas que opinaron de esta colocación comentaron que la mejor alternativa es colocar señalamientos y que los automovilistas los respeten.

“Yo paso todos los días de La Margarita al centro comercial y los bolardos han servido para que me sienta más segura en la avenida Juan Pablo II. En esta calle tenemos que esperar mientras el semáforo cambia de color y sin estas cosas los automovilistas se nos acercaban mucho y manejaban muy rápido. Esto hace que sean más cauteloso y que no vayan manejando a lo bruto. Por lo menos los bolardos que están enfrente de La Margarita sí están siendo útiles” refirió Herlinda Velazco.

“Para las personas que se mueven en bicicleta, o caminan están perfectos ya que los conductores en Puebla están acostumbrados a manejar como quieren y pues este tipo de medidas apoya a los que no tienen coches. Sólo creo que se tuvieron que haber puesto en avenidas grandes y no en calles angostas. Por mí están bien, y no deberían de quitarlos”, opinó Emmanuel Mundo.

“Yo tengo un bebé y ando con él caminando en las calles, todo lo que se ponga para cuidarnos será bienvenido., Supongo que las personas que no los quieren son porque no han tenido la necesidad de caminar, además le hace muchísima cultura vial a los poblanos, manejan muy feo, no ponen sus intermitentes, se cruzan el semáforo cuando esta en amarillo y es de ambos lados porque los peatones a veces son irresponsables. Creo que esto ayuda y son menos costosos que los puentes”, refirió Fernanda Cruz.

“Para mí que ando en bicicleta es un alivio, pasar por la Avenida Juan Pablo II rumbo a la Margarita era muy peligroso, pero ahora voy un poco más tranquilo. Los conductores ya saben que están estas cosas instaladas y se van con cuidado. Por mí están bien, no sé por qué quieren quitarlos” agregó Alfonso Quezada.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias