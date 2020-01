Gasolineros poblanos cancelan turno nocturno ante ola de atracos

En Puebla, hasta 80 gasolineros han tomado la decisión de no abrir las estaciones de servicio en los turnos nocturnos, debido a la delincuencia, reveló Luz María Jiménez, durante el foro ExpoGas: Encuentro Técnico y de Negocios, que se llevó a cabo en el estado.

“Hay gente que sus horarios de trabajo hacen que solamente carguen (combustible) en la noche y con el afán de que no se vea apagada la ciudad, no han cerrado todas las gasolineras”, dijo Jiménez, quien precisó que hay estaciones de servicio de la ciudad y de la zona rural, que toman la medida no abrir en la noche por miedo a los atracos.

La empresaria refirió que las estaciones de servicio de Puebla, no han tenido que hacer despidos masivos, aunque refirió que con los robos de los que son presa, bien podría ocurrir ese hecho. Comentó que una de las estrategias que ha implementado de este gremio, es hacer turnos de únicamente ocho horas, mientras antes los hacían de 12.

Por otra parte, también refirió que los gasolineros han tenido que gastar hasta 60 mil pesos al mes en seguridad, en lo que se refiere a cámaras o personal de vigilancia.

“En algunos puntos vendemos 200 litros en la noche. Por vender 200 litros, definitivamente no se justifica el gasto que implica tener abierta la gasolinera. Nos salía mucho más caro tener abierta la gasolinera, que cerrarla”, especificó la empresaria.

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca son algunos lugares donde, incluso en las capitales, las estaciones de servicio optan por estos cierres del tercer turno, para evitar atracos.

La entrevistada dijo que los gasolineros han hecho un análisis costo-beneficio debido a que se venden 200 litros por noche en cada estación de servicio. Sin embargo, en ocasiones se pierde más de lo que se gana por la venta de ese combustible, pues en algunos atracos se pueden perder hasta 3 millones de pesos.

La delincuencia -describió- es cada vez menos selectiva, pues no respetan la zona, el género y las formas, pues ahora, ya hasta llegan a las estaciones de servicio a pie.

Jiménez dijo que los gasolineros en Puebla sufren de dos y hasta cinco atracos por semana, por lo que llamó a las autoridades a reforzar la vigilancia.