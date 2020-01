GALERÍA Terremoto en el Caribe activa alerta de Tsunami en México | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Esta tarde se registró un sismo de 7.7 en las costas de Jamaica y Cuba, lo que ha activado la amenaza de Tsunami en el Caribe, alertando a Jamaica, Cuba, Islas Caimán, Belice, Honduras y México.

Se reporta terremoto de 7.7 en Jamaica y CubaSe esperan olas desde 30 cm hasta 1 metro de altura.

Cabe señalar que se registraron evacuaciones en algunas zonas de México, como Veracruz, Quintana Roo y Tabasco, al percibirse el sismo de 7.7; por la lejanía del epicentro, la intensidad fue muy débil.

La estación mareográfica en George Town, Islas Caimán, registra variaciones del nivel del mar de por lo menos 80 cm hasta ahora.

7.7 magnitude earthquake 80 miles ESE of Cayman Brac & Little Cayman#earthquake video is damage from Grand Cayman in the George Town Hospital staff parking lot @lookner pic.twitter.com/AWe3MtFUUB

— Raymond Gayle (@Kentsville) January 28, 2020