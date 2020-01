Franeleros se adueñan del estacionamiento del Cuauhtémoc

Se advirtió previamente sobre su presencia y al final lo cumplieron, cerca de 50 personas llamadas “viene-viene” o franeleros se ubicaron en distintos puntos del estacionamiento del estadio Cuauhtémoc para presentar sus “servicios” a los aficionados asistentes al partido de futbol entre Puebla y Querétaro.

Desde las 19:30 horas se colocaron en distintos puntos alrededor del estadio Cuauhtémoc acercándose a los automovilistas para colocar a los vehículos, algunos conductores se negaron a darles alguna cooperación (la cual no especificaron una cuota fija y solo era lo que el automovilista ofreciera), en cambio otros, sí otorgaron dicha cuota.

El Sol de Puebla platicó con un par de ellos (pidiendo el anonimato), sobre su labor: “Venimos de la organización 28 de Octubre desde el torneo pasado nuestros líderes nos dijeron que viniéramos a los estadios a prestar este servicio, ya lo hacemos desde el Apertura 2019, a esto me dedico y aquí cuidamos los autos hasta una hora después del juego”, dijo uno de ellos.

Otro “viene-viene”, dijo desconocer con qué alta autoridad los líderes de la organización 28 de octubre llegaron a un acuerdo, pero aseguró que los cumplen con una labor sin dañar a los autos de los conductores.

“Les pedimos una cooperación, no hay cuota fija, antes los del Puebla les pedían a los automovilistas hasta 50 pesos, nosotros lo que nos den y créeme, no les dañamos los autos, los perjudicados al final seríamos nosotros como agrupación y eso no queremos”, argumentó.

Hay que señalar que aquellos que entregan una cooperación a los “viene-viene” no reciben boleto o comprobante alguno de garantía por el servicio que, a decir de ellos, son cerca de 50 de sus compañeros los que estarán en cada uno de los juegos.

Antes de su presencia, el estacionamiento estaba a cargo del club que cobraba 50 pesos por auto, pero ante las quejas de los aficionados le retiraron la concesión para que los franeleros se ocuparan del control del escenario.

