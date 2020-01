Felipe Mora anuncia su salida de Pumas; podría ir a la MLS

El delantero chileno Felipe Mora se despidió este domingo de los Pumas de la UNAM y es nuevo jugador del Portland Timbers de la MLS.

El andino ya no entró en planes para este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX con los Pumas, clube que se impuso al campeón Monterrey en la jornada 3.

“Hoy toca despedirse… Y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo”, manifestó el sudamericano a través de su cuenta de Instagram.