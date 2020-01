Falta planeación para colocar bolardos y macetas en Puebla capital: empresarios

Empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron en que falta planeación al gobierno municipal de Puebla en cuanto a la colocación de mobiliario urbano, pues macetas y bolardos por doquier pueden entorpecer la circulación en el primer cuadro.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del CCE, dijo que en unos días tendrá su primera reunión con la presidenta municipal Claudia Rivera, a quien se le pedirá un replanteamiento de la infraestructura urbana que se ha colocado en recientes días, pues no toda es necesaria. Esto, con base en consultar a expertos en el tema.

Mientras tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Treviño Núñez, opinó que ciudades de otros países también están favoreciendo al peatón con alguna infraestructura como macetas y bolardos. Sin embargo, dijo que no es la misma realidad de Puebla, una ciudad invadida por ambulantes y con demasiados problemas de inseguridad, lo que hace que estos aditamentos no sean lo más prudente para el comercio y el turismo.

“Aquí el turismo se ha ido para abajo, desafortunadamente, entonces ya no hay tanto. Está lleno de ambulantes (…) hay muchas cosas que hacer para ser una ciudad de primer mundo, me gusta un poco esa visión, pero primero las cosas importantes, urgentes y necesarias y, después, con estudios bien hechos, pues esto. Estamos viendo que un camión no da vueltas”, criticó Treviño respecto a la nueva infraestructura.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias