Facundo Rosas en la mira por vínculos con Genero García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunciara a Luis Cárdenas Palomino, extitular de Seguridad Regional de la Policía Federal, y cuatro exfuncionarios del círculo cercano de Genaro García Luna.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reveló que desde la Secretaría de Gobernación triangularon dos mil millones de pesos a una empresa del también exdirector de la Agencia Federal de Investigación.

“Estamos investigando cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, funcionarios de la administración de García Luna, Cárdenas Palomino entre otros. Nosotros tenemos oportunidad jurídica de revisar desde 2009, en la época del Presidente Calderón”, confirmó Nieto Castillo al final de la XLV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad.

Explicó que las investigaciones son exclusivamente contra los funcionarios públicos del sexenio Felipe Calderón, entre los que podrían estar involucrados secretarios de Estado.

Cuando se le preguntó si en la lista están Maribel Cervantes, actual secretaria de Seguridad del Estado de México, Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, y Javier Garza Palacios, exdirector de Seguridad Regional, Santiago Nieto no descartó la posibilidad.

“No puedo dar detalles en virtud del deber del sigilo de las investigaciones. Se trata de un desvío de dos mil millones hacia una empresa, y de esa empresa se desvío una cantidad menor perteneciente a la familia García Luna. Estamos con una investigación y estaremos presentando la denuncia esta misma semana a la Fiscalía General de la República”, insistió.

Sobre este tema, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo estar sorprendida por la información por lo que le pidió que se le informe para tener los datos de primera mano.

En entrevista al término de la reunión del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Sánchez Cordero indicó que no tenía más información del tema porque “me entere por la prensa… tengo que hablar con Santiago Nieto porque no tengo claro, no tengo la información precisa, lo conocí a través de los medios de comunicación”.

Nieto Castillo agregó que las averiguaciones también se llevan por conflicto de interés y se tienen en la mira alrededor de 11 empresas. Los datos fueron obtenidos a partir de irregularidades en las declaraciones patrimoniales de los exservidores públicos.

“Se trata de un tema de enriquecimiento ilícito, de conflicto de interés, Y por supuesto los asuntos de lavado de dinero. Vamos a proporcionar la información a la Fiscalía General de la República, y estamos en coordinación con agencias norteamericanas para efecto de tener intercambio de información respecto de lo que sucede”, detalló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no iniciarán una persecución política, pero nunca “serán tapadera de nadie” y continuarán cooperando con las agencias de investigación de Estados Unidos.

No obstante, demandó al gobierno estadounidense que también se revise la actuación de las agencias norteamericanas en México, porque firmaron convenios como el de “Rápido y Furioso”, por el que se infiltraron más de dos mil armas al crimen organizado.