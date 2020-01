Exjueza que dictó orden de aprehensión contra Lydia Chacho busca ser fiscal de Puebla

Tras la convocatoria emitida por el Congreso de Puebla para la titularidad a la Fiscalía de Puebla, 16 aspirantes se han registrado para ocupar este cargo.

Uno de los personajes que se apuntó para ocupar el cargo, es la exjueza Rosa Celia Pérez González, conocida por haber dictado la orden de aprehensión en contra de la periodista Lydia Cacho por la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, donde exhibió una red de pederastia controlada por los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, protegidos por el gobierno que en ese momento encabezaba Mario Marín Torres.

A esta lista, se sumó el actual encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, quien se registró en el Congreso del Estado para buscar la titularidad del organismo en sustitución de su ex jefe, Víctor Carrancá Bourguet, con lo que suman 16 aspirantes en busca de este cargo.

Durante su registro, Higuera Bernal negó tener ventaja sobre el resto de los aspirantes por ocupar este cargo como encargado de despacho y dijo que el periodo de dos o siete años para continuar en esta posición será una decisión que tome el Congreso del Estado.

Yo no sé si eso sea favoritismo, la Fiscalía hace su trabajo, no soy yo como persona somos un universo de más de 2 mil servidores públicos y yo solo los coordino. Aprecio se valore el trabajo de los que trabajan en la Fiscalía. No buscaría quedarme siete años, por ahora estoy participando en este proceso y la decisión que tomen las autoridades que van a intervenir en él

Desde el pasado jueves también se inscribieron:

José Héctor Carreón Herrera, director general del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio (INEPPA)

José Miguel Arriaga Bulloli, agente del Ministerio Público de la FGE

Zacarías Francisco Cabrera Oliver, exdelegado de la PGR

Gabriel Hernández Campos, quien fue el único aspirante poblano en buscar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR)

Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez, quien es señalado en algunas versiones periodísticas como presunto primo de la exgobernadora, hoy fallecida, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Para este viernes que concluye el plazo se sumaron:

José Othón Bailleres, quien fue diputado local de 2008 a 2011

Guadalupe González Vargas, académico y secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región del Poder Judicial de la Federación

Maricela Pichón Acevedo

José Martín Ramírez Carranza

Juan José Rodríguez Sánchez

José Carlos Andrés Lerín Díaz, exfuncionario del Ayuntamiento de Puebla que fue inhabilitado entre 2011 y 2014

Israel Eugenio Jiménez López

Miguel Ángel Martínez Escobar

Abdiel Lozano Chantes

De acuerdo con la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, una vez que se recibe la documentación, se envía una lista de cuando menos diez aspirantes al Gobierno del Estado para que regrese una terna a los diputados para que sea votada en el Pleno por las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.

