Ex asesor de Trump mete en problemas al presidente

Los republicanos en el Senado de Estados Unidos se vieron presionados este lunes a permitir nuevos testigos y documentos en el juicio contra Donald Trump, tras el reporte que indicó que John Bolton escribió un libro en el que socava la versión del presidente republicano sobre el caso Ucrania.

El senador republicano Mitt Romney dijo que hay una creciente probabilidad de que al menos cuatro legisladores de su partido voten para pedir que el ex asesor de seguridad nacional testifique, lo que le daría a los demócratas los votos necesarios para convocarlo.

El diario The New York Times citó el manuscrito de un libro inédito de Bolton que sostiene que Trump le dijo que quería congelar la ayuda de seguridad a Ucrania hasta que Kiev ayudara con las investigaciones sobre varios demócratas, incluido el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.

Si se confirma, el reporte sumaría argumentos a las acusaciones de que Trump usó los 391 millones, aprobados por el Congreso para que Ucrania combata a los separatistas respaldados por Rusia, como palanca para que un país extranjero lo ayude a investigar a Biden, uno de los candidatos a la nominación demócrata para las elecciones de noviembre.

Trump negó ayer haberle dicho a Bolton que buscaba usar la ayuda para presionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a que investigara a los Biden. Hunter trabajó para una empresa de energía ucraniana mientras su padre era vicepresidente del gobierno de Barack Obama.

“Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones a los demócratas, incluidos los Biden … Si John Bolton dijo esto, es solo para vender un libro”, tuiteó Trump.

Bolton dejó su cargo en septiembre. Trump dijo que lo despidió, pero el ahora ex funcionario sostiene que renunció.

“Creo que es cada vez más probable que otros republicanos se unan a quienes creemos que deberíamos escuchar a John Bolton”, dijo Romney a periodistas. “Creo que la relevancia de Bolton (…) se está volviendo cada vez más clara”.

La Cámara de Representantes controlada por demócratas acusó a Trump el mes pasado de abuso de poder en sus tratos con Ucrania y obstrucción al Congreso, estableciendo el juicio en el Senado liderado por los republicanos.

Se espera que Trump sea absuelto en el Senado de 100 escaños, controlado por los republicanos con 53 asientos, donde se requiere los dos tercios de los sufragios para destituir a un presidente. Ningún legislador republicano ha expresado su apoyo a votar contra el mandatario.

El reporte del The New York Times no citó el manuscrito, pero sí a varias personas que describieron el relato de Bolton.

Reacciones

• “Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones a los demócratas, incluidos los Biden … Si John Bolton dijo esto, es solo para vender un libro”

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos