“Estoy desesperada”, pide ayuda madre para localizar a su hijo en Puebla

Desde el Estado de Oaxaca, Herlinda Hernández, pide apoyo al Sol de Puebla, para que se difunda la búsqueda de su hijo Abraham Heriberto Hernández, con quien perdió comunicación desde hace cuatro meses, cuando le dijo que vivía en Tepexi con una joven de ese municipio.

En entrevista telefónica, con la madre de Abraham Heriberto de 22 años, pidió que se difunda la foto de su hijo y si alguien sabe algo, que por favor lo reporten a las autoridades.

“Estoy desesperada al no saber nada de mi hijo, porque se comunicaba a diario conmigo para contarme como estaba, lo último que me dijo es que vivía en Tepexi con una joven de allá, pero perdí comunicación desde el pasado 13 de agosto y no sé cómo localizarlo”, comentó.

Abraham Hernández salió de Oaxaca en busca de trabajo, llegó a Puebla y los últimos dos años, de acuerdo con lo que le comentó a su madre se fue a Tepexi a trabajar en el campo y ahí vivía con una joven de nombre Katherine.

“La última llamada que recibí de mi hijo, me contó que estaba trabajando en el corte de calabacitas ahí en Tepexi, y que su mujer era originaria de ahí mismo, posiblemente esperaba un bebé: ‘Te quiero mucho y te marco mañana’ y colgó, desde entonces han pasado cuatro meses y no he vuelto a tener noticias suyas”, expresó desesperadamente.

De acuerdo con Herlinda Hernández, no tiene los recursos para trasladarse al estado de Puebla y buscar a su hijo, tampoco ha puesto una denuncia en su lugar de origen, pues considera que debería estar en Puebla y aún tiene la esperanza de que regrese.

El Sol de Puebla