Estalla huelga en Uabjo; 25 mil jóvenes afectados

Ayer a las cero horas integrantes del sindicato de trabajadores colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo) al estallar una huelga general en la institución, que provoca la suspensión de actividades académicas en perjuicio de 25 mil estudiantes.

Los paristas argumentaron que no han tenido respuestas de la parte de la administración central a sus demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Los huelguistas exigen en 70 puntos fundamentales transparentar la nómina de la universidad, aclaración del uso de recursos, rescindir contratos sin justificación, además de un aumento salarial de emergencia y el pago de 2 por ciento retenido desde hace un año.

El representante del sindicato, Fernando Cruz, dijo que la huelga es legal y que se valida con todos los argumentos.

“Aunque hubiera acuerdos con la administración del gobernador Alejandro Murat y se pague 2 por ciento de adeudo que se debe al personal, no se levantará la huelga porque hay puntos medulares del emplazamiento que no han sido resueltos y, en consecuencia, no se retirarán las banderas rojinegras de la institución, como lo es la entrega de 60 bases y 30 jubilaciones universitarias, limpia de mil aviadores y el otorgamiento de implementos de trabajo.

En tanto, Julio César Mora, líder del sindicato, dijo que no habrá acuerdos hasta que el rector Eduardo Bautista entregue su pliego final de respuestas.

Por su parte, el abogado general de la Uabjo, Héctor López Sánchez, afirmó que la huelga estallada por el sindicato es ilegal y argumentó que se busca revocarla en los tribunales porque se han atendido todas las exigencias de los paristas, principalmente se otorgó 20 por ciento de aumento salarial.

Dijo que la universidad no puede pagar prestaciones no autorizadas ni plazas nuevas de acuerdo con la austeridad que maneja la Secretaría de Educación Pública, además de que otorgarlas quebrantará la viabilidad financiera de la institución.

RECUPERACIÓN

Alumnos del último semestre de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 de la UNAM, asistieron a su primera clase extramuros en el Colegio Latinoamericano de México, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

La clase en la sede alterna fue convocada por la Rectoría de la UNAM, ya que el plantel continúa cerrado por estudiantes, quienes mantienen un paro desde noviembre de 2019 para denunciar casos de violencia de género.

Los alumnos llegaron desde las 7 horas, mientras que los estudiantes de cuarto semestre acudirán a partir del 4 de febrero y los de quinto el 5.

Y ADEMÁS

HALLAN MUERTO A GUÍA DE SANTUARIO

Raúl Hernández Romero, guía de los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán, fue hallado muerto en el Llano del Conejo, en los límites de los municipios Ocampo y Angangueo.

Raúl desapareció el pasado 27 de enero y fue visto por última vez en la comunidad de El Oyamel, del municipio de Áporo. Se desconoce el motivo del fallecimiento.

El pasado miércoles, el fiscal estatal, Adrián López, informó que el activista y protector de la monarca, Homero Gómez, fue hallado muerto tras 16 días de estar desaparecido.