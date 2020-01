Espacio mental

“Nunca subestimes el corazón de un campeón”

Doc Rivers

Correr ha sido para mí mucho más que un deporte a practicar de manera regular. Ha sido una disciplina que es parte de mi rutina diaria y que me permite insertarme en un ciclo de mejora continua. Es un espacio que me mantiene en la búsqueda de la salud física y mental. Una actividad en la que yo decido qué hacer, cuánto exigirme, adónde ir y por cuánto tiempo. Rara vez corro con música. Suelo correr con audífonos y cuando es necesario escucho discursos, conferencias de prensa o podcasts relacionados con mi trabajo.

De lo más valioso de este deporte es que abre una ventana en mi mente que me permite elegir entre tres estados o actividades mentales: si quiero distraerme y pensar en cualquier cosa; concentrarme y resolver alguna cuestión particular, o simplemente concentrarme en el presente, en el aquí y el ahora.

Procuro correr al menos 30 minutos diarios. Son contados los días que dejo de hacerlo por decisión propia. En realidad, es el trabajo lo único que me orilla eventualmente a no correr. Lo que pasa en mi mente mientras corro depende de la intensidad de mi ejercicio. Es la velocidad y la exigencia durante la carrera lo que no me permite elegir entre distraerme, reflexionar o concentrarme.

Es decir, si corro rápido, lo olvido todo y mi mente solamente piensa en la siguiente zancada y en la agitación que me produce; en este caso, cuando trato de pensar en una idea específica, la exigencia regresa inmediatamente mi atención al movimiento de mi cuerpo; de esa forma, se olvidan los problemas, las presiones y las preocupaciones al menos por unos momentos.

Si corro a paso lento, sin agitarme, sin exigirme, puedo distraerme o reflexionar, valorar ideas, construir juicios e ir encontrando soluciones a los distintos retos que se me presentan. No es raro que reserve algunas problemáticas y definiciones para analizarlas en 30 minutos de carrera a paso lento. En este último caso, correr a paso tranquilo me permite pensar con concentración en aquello que quiero, alejándome por un momento del bombardeo de ideas y acciones que desarrollo cuando no estoy corriendo. Este paso me deja llevar a mi mente a donde yo quiera, utilizando ese espacio para pensar en lo importante o en lo irrelevante.

Considero que los beneficios de correr se reflejan más en mi estado mental que en mi estado físico. En las rutinas actuales donde es difícil encontrar espacios para estar contigo mismo y pensar en lo que tú realmente quieres, correr se vuelve una extraordinaria opción.

Abastecimiento. Del autor de Nacidos para correr, te invito a leer su último lanzamiento Running with Sherman: The Donkey with the Heart of a Hero. Christopher Mc Dougall nos cuenta una historia de amor, kilómetros y la extraordinaria relación que en ocasiones construimos con los animales.

dleonromero@gmail.com

@DavidLeonRomero