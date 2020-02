“Es una competencia desleal”: CANIRAC pide ley pareja para restauranteros e informales

“No hay una ley pareja, a los restauranteros o comerciantes de comida nos aplican todo el peso de la ley, en esta administración han aumentado las revisiones de Normatividad, pero a los ambulantes el Ayuntamiento no les pide nada, es una competencia desleal”, acusó Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

En entrevista con este medio, la líder de los restauranteros, dio a conocer que el Ayuntamiento de Puebla ha intensificado las revisiones en los comercios establecidos que se dedican a vender comida, los quieren multar porque no tienen convenios con estacionamientos, porque hay cables mal puestos o por otras “excusas” que en anteriores administraciones no solían sancionar. Las multas más bajas oscilan en los 9 mil pesos, y esta situación está afectado considerablemente su economía.

En contraste, a los comerciantes ambulantes no les exigen nada para regularizarse, y Gobernación Municipal deja que se instalen enfrente de los negocios, aunque sean del mismo giro. “Sé que los informales también buscan su forma de trabajo, pero lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la forma en que nos tratan al sector establecido, nos están exigiendo muchas regulaciones, tanto Protección Civil como Normatividad, la misma licencia de Ayuntamiento, y la nueva Ley del uso desechables. Cada vez son más cosas que le cargan al comercio establecido, pero a los ambulantes no”, dijo.

Aseguró que a ellos no los dejan laborar si no tienen un lavabo, un baño, extintor y hasta medidores de temperatura; pero se han percatado que a los dueños de los comercios informales no les piden ningún documento para trabajar, sólo la cuota que su líder sindical les exige.

“Sabemos que algunos negocios informales son la parte vulnerable, pero también hemos visto que hay mucho dinero, porque no tienen esa carga impositiva que nosotros tenemos. (…) Nosotros somos los que pagamos impuesto y los que generamos empleos, no se nos hace justo”, acotó.

Esta semana, el sector restaurantero, los hoteleros y comercios varios se reunirán con la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco para acordar este tema, sin embargo, sus expectativas para llegar a un acuerdo son bajas, ya que han tenido varias reuniones de este tipo y el Ayuntamiento no ha implementado acciones claras.

