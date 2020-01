¡Enojo y fatiga! Padres exigen solución ante desabasto de medicina

Un niño con cáncer escucha el ir y venir de palabras entre los delegados de gobernación y padres de familia que buscan una solución ante el desabasto de medicamentos que hay en el Hospital del Niño Poblano. El menor está fatigado y prefiere recargar su cuerpo sobre la mesa del salón donde fueron recibidos, así, ignora las palabras de los funcionarios, lo único que desea saber es cuándo recibirá sus medicamentos, pero entre tantas frases, la respuesta anhelada no llega.

Atrás de él está su madre. Con los brazos cruzados escucha atenta las palabras de los representantes del ejecutivo, pero su rostro, denota molestia e incredulidad cuando escucha que están “trabajando en ello”, refiriéndose al abasto de medicamentos. Calla, pero los observa con desdén.

A la par, María Esther -otra de las madres que también peregrinó desde temprano entre las instalaciones del Hospital del Niño Poblano, la Secretaría de Salud y la sede principal del gobernador- habla de frente ante los delegados con coraje, el cual, surge de la preocupación de saber que sin los medicamentos necesarios la vida de su hijo está en riesgo.

“Como ustedes no están pasando por la misma situación que nosotros a lo mejor no lo entienden ni con palitos ni con manzanas… nosotros no queremos palabras de consuelo, queremos resultados”, insiste la mujer ante la ausencia de una fecha concreta para la llegada de vincristina, citarabina y ciclofosfamida, fármacos que requieren los niños con cáncer.

EXIGEN SOLUCIÓN ANTE DESABASTO DE FÁRMACOS

Fue este jueves que padres de familia se reunieron -por segunda ocasión en este mes- afuera del Hospital del Niño Poblano para alzar la voz ante la falta de medicamentos para las quimioterapias.

Mientras los padres de familia llegaban al punto de reunión, el señor Pascual Carpio Zayas compartió su testimonio en el que evidenció la preocupación de saber que su hijo no ha recibido desde noviembre el tratamiento que requiere.

“Mi hijo tiene leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. La vez anterior nos dijeron que iban a llegar (los medicamentos) el lunes, pero no llegó lo suficiente; mi niño sigue sin ese tratamiento”, compartió con un gesto de intranquilidad.

Entre el grupo había al menos tres menores que, refieren sus padres, no han recibido sus quimioterapias.

Con cubrebocas, gorros y chamarras, se cubrían del aire y el sol que envolvió a la entidad alrededor de las 9 de la mañana.

Después de una hora de esperar a más padres, decidieron dirigirse a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para ser atendidos por el secretario. En cuanto llegaron al portalillo, personal de la dependencia los recibió.

A pesar de que todo parecía estar en calma llegó un punto en que el diálogo subió de tono.

Durante la charla, representantes de la dependencia insistieron en decirle a los padres que los niños, no se han quedado sin sus quimioterapias, hecho que provocó la molestia de estos.

Fue así que decidieron alzar el tono de voz y lanzar sus consignas para exigir los tratamientos a la brevedad.

Después del cruce de palabras, llegaron a un acuerdo y una comisión entró a las oficinas para entablar un diálogo privado. Pasó más de una hora, y la comisión no salía con alguna respuesta concreta.

BUSCAN DIÁLOGO CON EL GOBERNADOR

Los tutores que esperaban afuera se organizaron para encaminarse a Casa Aguayo. Los niños que desde temprano se habían unido a la lucha de sus padres, también siguieron el paso.

Alrededor de las 12:30, el grupo se hizo presente afuera de las instalaciones ubicadas en El Alto y exigieron hablar con el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Mientras debatían si lo recibirían o no, los niños buscaban cubrirse del sol.

El gobernador no los atendió, pero los delegados hicieron lo propio.

Al ver que llevaban menores, los hicieron pasar a una de las salas de junta. Ahí el vaivén de exigencias y promesas iban de un lado a otro de la mesa. Así se prolongó el discurso por casi una hora.

Los padres hacían lo posible por contener su enojo, mientras uno de los pequeños desahogaba el cansancio de su travesía sobre la mesa.

Hoy, nuevamente tendrán que ir a temprana hora al hospital para constatar el suministro de los medicamentos que les prometieron, de lo contrario, seguirán con las protestas y cerrarán vialidades; mientras tanto la enfermedad aguardará en este y otros pequeños.

