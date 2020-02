Enero trajo dos fake news en astronomía y aquí te las revelamos

Artículo No. 1209

Se puso de moda decir fake news, a pesar que en español tenemos la palabra propia para ello, paparruchas.

El año 2020 inició con dos paparruchas astronómicas. Muchos medios publicaron que en la reunión del 2 de enero de la Unión Astronómica Internacional, Plutón regresó a la categoría de planeta. Es falso, la noticia original viene desde hace varios años y se publica cada 1 de abril en sitios científicos. El 1 de abril es un día de bromas en Estados Unidos, Europa y Rusia y muchos medios publican bromas, similar a como se hace el 28 de diciembre en México. De forma maliciosa, alguien tomó la nota y cambió la fecha para el 2 de enero de 2020. En realidad no hubo tal reunión, la dra. Amy Joggi ahí mencionada no existe. Plutón sigue siendo un planeta enano.

La otra paparrucha que circula en redes sociales, dice que del 20 de enero al 20 de febrero los planetas estarán alineados al amanecer: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Algo no visto en los últimos 10 años. Es otra mentira, es noticia de 2016 cuando si sucedió. Compruébelo esta noche y las siguientes. Al ponerse el Sol verá al oeste brillar al planeta Venus. Imposible que horas después esté del otro lado del Sol para verlo en la madrugada. A Venus le toma 224 días en completar una vuelta alrededor del Sol.

Las alineaciones planetarias son un fenómeno natural en nuestro Sistema Solar. Aunque no todas las alineaciones de planetas vistas en el cielo dela Tierra, lo sean en realidad.

Hagamos un experimento mental.

Estamos en el centro de una pista de atletismo, hay un corredor en cada carril. Es de noche y está a obscuras, cada corredor lleva su propia luz. Al correr unos adelantarán a otros. Si el corredor del octavo carril va a la delantera, seguido del tercero, luego del quinto y así los demás, desde nuestra posición veremos una línea de luces a la misma distancia sin profundidad. Parecerá una alineación aunque no lo sea. Así sucede con los planetas, a veces se ven alineados en el cielo de la Tierra, aunque no lo estén en el Sistema Solar.

Una verdadera alineación sería cuando un planeta sea seguido por otro en su orden natural, lo que también es normal, considerando que cada planeta rodea al Sol a diferentes velocidades y recorriendo diferentes distancias. Cada planeta le lleva un tiempo diferente en rodar al Sol: Mercurio tarda 88 días, Venus 224, la Tierra 365, Marte 687, Júpiter tarda 11 años, Saturno 29 años, Urano 84, Neptuno 164 y el planeta enano Plutón tarda 248 años.

Hay una alineación que sucede mes a mes. La Luna rodea a la Tierra cada 28 días. Lo que significa que cada 28 días la Luna está alineada con la Tierra y el Sol. Si la Luna está del lado del Sol, tenemos Luna Nueva, si se encuentra del otro lado de la Tierra, tenemos Luna Llena. Es decir, cuando el Sol se oculta en el oeste, en el este sale la Luna, siendo iluminada en su totalidad. A esto se le llama oposición, cuando la Luna o un planeta está en un lado y el Sol en el lado opuesto, en el cielo de la Tierra.

Durante 2020 los planetas los veremos así: Estas noches Mercurio se observa tras la puesta de Sol. En marzo se verá en la madrugada. En mayo en la noche. En julio en la madrugada, en septiembre en la noche, en octubre en la madrugada y a finales de año en la noche.

A Venus lo estamos viendo al anochecer. En junio pasará a la madrugada, será en marzo de 2021 cuando regresa a verse al iniciar la noche.

Marte se observa al amanecer cerca del Escorpión. Los romanos le llamaron Marte y los griegos Ares. Su color rojo rivaliza con la estrella del corazón del Escorpión, Antares, al ser su antagónico, recibió el nombre AntAres. En octubre Marte pasará a verse en la noche.

Júpiter y Saturo se ven al amanecer próximos al Sol. En marzo será más fácil observarlos. A finales de junio los veremos al anochecer.

Las alineaciones son consecuencia natural de la posición de los planetas. No hay razón para adjudicarles malos o buenos presagios. Los planetas no tienen influencia sobre nuestra vida, no determinan los números de la lotería, si no, los astrónomos serían millonarios o quienes dicen que si hay influencia, los astrólogos. Los planetas no influyen en nuestro carácter ni en el de amigos y familiares, tampoco tienen un asiento en los consejos de las empresas, ni deciden darnos o quitarnos el trabajo, tampoco votan en las elecciones.

Los planetas son cuerpos de roca o gas, nacidos de la nube protoplanetaria que rodeaba al Sol o una estrella hace millones de años. Los elementos químicos presentes en cada planeta interaccionan entre si, hasta que en cierto momento los observamos, pero esos cambios continuarán, son cambios que sobrepasan la humanidad. Nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos y en ese pequeño instante, a través de la ciencia, logramos observar y explicar mucho de nuestro Universo. Lo triste es mantener los ojos cerrados y lanzar mentiras, maldiciones y sentencias. “La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad” Sir Fracis Bacon. german@astropuebla.org

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias