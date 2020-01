En Puebla se criminaliza a las víctimas | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Tehuacán, Pue.- Ante los casos de feminicidio que se están registrando en la entidad, es lamentable ver que las autoridades, lejos de buscar las pruebas para hacer justicia y aplicar la ley en contra de los responsables, buscan a toda costa criminalizar a las víctimas, situación a la que también se suma la sociedad, pues indagan en la vida personal de las fallecidas para responsabilizarlas y culparlas de su muerte.

Si no decía que asesino de mi hija era su amante, no me daban el cuerpoSaldo de 20 heridos deja volcadura de unidad en AjalpanLo anterior lo indicó la activista en Derechos Humanos y Acompañamiento en situación de violencia, Aidé Contreras Marín, quien dijo que claro ejemplo de esta situación que se está registrando, son los señalamientos que realizó la madre de Adriana Miguel, quien fue ultimada a golpes el pasado 9 de enero al interior de su domicilio ubicado en la colonia Tehuacán.

Pues la madre de la occisa declara que el responsable no era su pareja sentimental, ni tenía ninguna relación, simplemente era su inquilino, sin embargo, incluso en las redes sociales se culpabilizó a la víctima de feminicidio.

Mencionó que en este caso existe clara muestra de la incapacidad de las autoridades para atender las denuncias, pues pese a que se señala que existía una denuncia previa en contra del responsable de este crimen, no se atendió.

Asimismo, dijo que aun cuando en Tehuacán se tiene decretada la Alerta de Género no se han generado política pública, pues si bien se han impartido talleres y pláticas, las cuales no son malas, pero lo que tendrían que buscar las autoridades son modelos de atención y de intervención hacia las víctimas de violencia.

Comentó que ahorita que ya se tiene una patrulla denominada naranja, de nada sirve la unidad, sino se tiene al personal capacitado para atender las situaciones de violencia hacia las mujeres y sobre todo que sepan cómo intervenir en este tipo de casos.

Puntualizó que la indolencia y poca empatía de las autoridades está provocando que exista desconfianza por parte de las féminas a denunciar y de esta manera encontrar la forma de salir del maltrato en el que viven.

Se espera que realmente en este caso se realicen todas las investigaciones necesarias para su esclarecimiento, pero sobre todo también se verifique todas las irregularidades que se denunciaron y en donde incluso se está señalado al personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Foto: Yomara Pacheco

cdch/clh

