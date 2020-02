En Puebla el 12 por ciento de la población carece de vivienda digna

El 12 por ciento de la población en el estado carece de vivienda digna, ya que de los 6 millones 168 mil 883 pobladores identificados en la encuesta intercensal, 744 mil viven en hacinamiento; con pisos de tierra, con techos y/o muros de material endeble, expone el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020 que elaboró la Secretaría de Bienestar federal.

En el informe, se destacan los retos que tiene el gobierno federal en materia de mejora de vivienda, ya que 527 mil poblanos viven en hacinamiento, 170 mil en casas con pisos de tierra, 74 mil en lugares con techos de material endeble y 42 mil en inmuebles con muros de material endeble.

La Secretaría de Bienestar expone en el documento que hay población con necesidades de vivienda conjuntas, es decir, que en sus viviendas tienen más de una carencia. Detalla que, con pisos de tierra y hacinamiento viven 11 mil 508 personas; mientras, con techos de material endeble y hacinamiento 15 mil 137 ciudadanos.

Asimismo, en viviendas con techos de material endeble, pisos de tierra y hacinamiento, hay mil 962 personas; con pisos de tierra, muros de material endeble y hacinamiento, un total de 6 mil 202 personas.

En cuanto al acceso a los servicios básicos para las viviendas, hay un millón 692 mil personas con carencias, de las que 894 mil no cuentan con agua; en 890 mil casas no hay chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar; en 400 mil se vive sin drenaje; y todavía en 4 mil no hay electricidad.

Del mismo modo, hay necesidades conjuntas no atendidas, como la de agua y combustible para cocinar con 239 mil 468 personas en esta condición; 150 mil 82 que carecen de agua y drenaje; con falta de agua, drenaje y combustible se encuentran 65 mil 838 ciudadanos; y sin agua, drenaje y luz, otros mil 628.

Las estadísticas con las que la Secretaría de Bienestar elabora su informe, son las del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), en donde se resalta que el nivel de rezago en la entidad es alto y el 58.9 por ciento de la población vive en condición de pobreza.

