Eminem lanza nuevo disco; ¿se burla de Ariana Grande por tiroteo?

Eminem lanzó su nuevo álbum musical, el número 11, sin invertir en publicidad y sin anunciar su producto artístico. Muy a su estilo, el rapero dio de qué hablar con su nuevo disco Music To Be Murdered By, pues habló de la política de armas en Estados Unidos y de lo acontecido en un atentado en el concierto de Ariana Grande en 2017.

El álbum está compuesto por 20 canciones. Para anunciar su sorpresivo disco realizó una publicación en Instagram con un tinte de suspenso, con la imagen del cineasta Alfred Hitchcock.

De las canciones más polémicas se encuentra Darkness, pues lanza un mensaje a favor del control de armas en Estados Unidos. Además en el videoclip de esta canción muestra un supuesto tiroteo en uno de sus conciertos.

Al final de su video, utilizó escenas filmadas del último tiroteo en Las Vegas, Nevada.

Otra canción polémica es Unaccommodatin, en donde según internautas se burla de Ariana Grande y el lamentable ataque armado en uno de sus conciertos en Manchester, 2017. Tiroteo que dejó 22 muertos.

“Estoy contemplado bombas en el juego como si estuviera en un concierto de Ariana Grande”, menciona en la letra de la canción.

Las canciones del álbum de Eminem:

Premonition (Intro)

Unaccommodating (feat Young MA)

You Gon’ Learn (feat Royce Da 5’9” and White Gold)

Alfred (Interlude)

Those Kinda Nights (feat Ed Sheeran)

In Too Deep

Godzilla (feat Juice WRLD)

Darkness

Leaving Heaven (feat Skylar Grey)

Yah Yah (feat. Royce Da 5’9”, Q-Tip, Denaun)

Stepdad (Intro)

Stepdad

Marsh

Never Love Again

Little Engine

Lock It Up (feat Anderson .Paak)

Farewell

No Regrets (feat Don Toliver)

I Will (feat KXNG Crooked, Royce Da 5’9”, Joell Ortiz)

Alfred (Outro)

