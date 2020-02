Elton John se alza en los premios Oscar con (I’m gonna) love me again

Milenio Digital

Una de las presentaciones más esperadas de la edición 92 de los premios Oscar, era la del cantante, compositor y pianista británico Elton John, quien interpretó el tema «(I’m gonna) love me again».

Elton John vuelve a una ceremonia de la Academia para interpretar el tema nominado a Mejor canción original, el cantante británico ya había obtenido una nominación en 1995 por «Circle of Life», «Hakuna Matata» y «Can You Feel the Love Tonight», que le dio el premio Oscar.

El tema «(I’m gonna) love me again» pertenece a la banda sonora de la película Rocketman, relata la trayectoria de Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella.

Durante su interpretación al fondo apareció una imagen de su álbum

Greatest Hits 1970-2002, mientras que Elton John tocó un piano rojo.

