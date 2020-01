“El tema está casi resuelto», afirma Barbosa ante falta de medicamentos

A pesar de que padres de familia aseguran que hay falta de medicamentos para quimioterapias en el Hospital del Niño Poblano, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que el tema está casi resuelto y que no han dejado de atender a nadie.

Incluso dijo que no se enteró de la manifestación de ayer de padres de familia en Casa Aguayo y de haberlo sabido él mismo los habría atendido.

“No supe que estaban ahí, hoy supe que habían estado y le dije a quien me lo dijo, me los hubieras pasado, los mandaron a la Secretaría de Salud y ahí los atendió alguien que es muy humano y que es un servidor público de primera Adriel Vázquez, es como si yo los hubiera atendido”, dijo.

El mandatario sostuvo que en Puebla no se ha dejado de atender a ningún enfermo y pidió a todos aquellos que tienen un padecimiento que no se preocupen, ya que no solo los afiliados al sistema de seguridad social tienen atención médica sino que cualquier poblano y hasta de otros estados.

“Cualquier poblano, cosa que no existe en muchos estados. Aquí se vienen a curar gentes de otros estados y los hemos citado”, dijo en entrevista.

El jueves 30 de enero padres de familia se reunieron -por segunda ocasión en este mes- afuera del Hospital del Niño Poblano para alzar la voz ante la falta de medicamentos para las quimioterapias de sus hijos.

