El mayor beneficiado de la muerte de los Moreno Valle fue Barbosa: PAN

Las dirigencias nacional y estatal del PAN alimentaron las sospechas en torno a la muerte de los exgobernadores, Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, pues sin acusar a nadie, expusieron que el principal beneficiado de este accidente fue el actual gobernador, emanado de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Fue la dirigente estatal del partido, Genoveva Huerta Villegas, quien recordó que el mayor beneficiado fue el actual mandatario, cuando se le cuestionó si sospecha de alguna persona que estuviera detrás del accidente aéreo del pasado 24 de diciembre de 2018, en el que perdieron la vida los panistas y tres personas más.

“Si nos ponemos a pensar, dicen piensa mal y acertarás, hoy el primer beneficiario tiene nombre y apellido y se llama Luis Miguel Barbosa”, señaló.

De igual forma, puso en duda algunos hechos ocurridos antes de la muerte de Martha Erika Alonso, como el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se negara a recibirla durante los diez días que duró la panista como gobernadora de Puebla.

“Andrés Manuel nunca la recibió, perdón, pero a diez días y muere, se presta a la especulación mientras no haya ningunos datos”.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, criticó que, a un año de la tragedia, el gobierno federal no haya aclarado las causas del accidente, por lo que consideró que son negligentes o cómplices de lo sucedido.

“El gobierno ha pecado de negligente y hay que decirlo con claridad: es un gobierno incapaz o cómplice de lo sucedido”.

Finalmente, insistió en que no se pueden descartar ninguna causa, como la del atentado, hasta que no se presenten todas las pruebas científicas y periciales que sustenten que solo se trató de un accidente.

“Mientras no se aporten las pruebas que acrediten el que no fue así, no podemos creer ni descartar absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es saber qué fue lo qué pasó, pero con pruebas periciales, científicas, profesionales que lo acrediten. Si fue un accidente que nos digan porqué y si no lo fue que se sancione a los responsables”.

