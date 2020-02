El insólito motivo por el cual se rapó José Mourinho

José Mourinho, director técnico del Tottenham, causó revuelo en las redes sociales debido a su radical cambio de look , motivo por el que fue comparado con Pep Guardiola.

Sin embargo, el entrenador portugués explicó en entrevista para Sky Sports cual fue la razón de este nuevo corte de cabello, con el que luce casi rapado.

Mou reveló que aunque en otras ocasiones ya se ha cortado de esta forma el cabello, en esta ocasión se debió a que se quedó dormido.

“A veces me lo corto así, a veces me gusta sentir el clima frío y cambiar un poco, pero esta vez no fue el caso, esta vez me quedé dormido y cuando desperté me veía mal y le dije al peluquero que me cortara con la del uno”, declaró Mourinho.