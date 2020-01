El humo detrás del humo

Uno de los argumentos más socorridos ante las incesantes bufonadas que se han convertido en un pilar esencial para ejercer el liderazgo en muchas de las democracias occidentales es que en realidad se tratan de cortinas de humo para desviar la atención de asuntos más de fondo, que pasan inadvertidos cuando las ocurrencias o exabruptos acaparan la atención del griterío de las redes sociales. En mi opinión, esto es indudablemente cierto, y abundan los ejemplos de opciones políticas de diversas tendencias que sin embargo confluyen en el arte de marcar la agenda y discusión pública a golpe de propiciar escándalos y con ello evitar, en efecto, una discusión seria sobre asuntos más trascendentes que ciertas nimiedades simbólicas.

Sin embargo, en un sentido la cortina de humo también sirve para ocultarnos de nosotros mismos, en el sentido de que es en primer lugar la mayoría de la sociedad la que elije a dichas opciones políticas, pero también en cuanto a las prácticas sociales que reproducen a niveles no tan minoritarios esas mismas prácticas que condenamos en los líderes.

Un artículo de la periodista Rachel Monroe aparecido recientemente en la revista The Atlantic proporciona un escalofriante ejemplo de lo anterior. Resulta que en GoFundMe, la mayor plataforma de crowdfunding existente, el récord de recaudación lo posee una campaña iniciada por un ex soldado estadunidense de nombre Brian Kolfage, que en la guerra de Irak perdió las dos piernas y una mano. Tras una ardua recuperación, Kolfage inició una campaña llamada “We the People Will Build the Wall”, cuya meta era recaudar mil millones de dólares para ayudar a Donald Trump a construir su muro. Si bien se quedó muy corto de la meta, consiguió recaudar 25 millones de dólares y, tras reunirse en Washington en 2018 con Steve Bannon, éste le sugirió que comenzaran a construir su muro en propiedades privadas. Ante el éxito de la campaña, Kolfage creó una organización no lucrativa llamada We Build the Wall Inc., que en efecto construyó en una propiedad privada cercana a El Paso un muro de acero de una milla de distancia, que fue “inaugurado” con un evento festivo para los donantes al que acudió tanto Bannon como el hijo de Trump, donde se prometía mostrar videos de “cámaras en vivo… para que se pueda ver cómo los migrantes ilegales tratan de escalar el muro sin conseguirlo”. La organización ha recopilado una base de datos de 3.5 millones de correos electrónicos, que serán utilizados por ejemplo por Kris Kobach, un político asociado al proyecto que competirá por un escaño en el senado representando a Minnesota.

Parece un tanto indudable que vivimos una realidad filtrada por un ciclo perpetuo de cortinas de humo, pero lo que quizá sea menos claro es qué es exactamente lo que habría que ocultar.