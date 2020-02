El Estadio Jalisco

No recuerdo cuantos partidos he tenido la oportunidad de asistir a coloso de la Calzada Independencia que este 31 de enero cumplió 60 años de existencia. El 8 de octubre de 1954, en una junta de la directiva del Atlas, Alberto Alvo, presidente de la Comisión de Futbol, puso en la mesa una idea que le había dado vueltas por días: construir un nuevo estadio. La idea fue bien recibida, se puso en papel y se invitó al Club Guadalajara y al Oro a sumarse al proyecto. La sociedad generó una asociación denominada Clubes Unidos de Jalisco, que firmó su Acta Constitutiva el 26 de octubre. La obra estuvo a cargo de los ingenieros José Calderón Robert y Felipe Arregui Zepeda con un costo final de 18 millones de pesos, la construcción se concluyó el 24 de enero de 1960 y una semana después, se llevó a cabo la inauguración oficial, encabezada por el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. El primer partido lo disputaron Atlas y el San Lorenzo de Almagro, que ganaron 2-0 el encuentro que era parte de un pentagonal jugado por Chivas, Oro y Sao Paulo de Brasil. El argentino Norberto Baggio marcó el primer gol, pero quien pisó la cancha por primera vez como jugador fue Alfredo El Pistache Torres. El inmueble ha sido testigo de grandes acontecimientos futbolísticos: Copas del Mundo, Confederaciones, Panamericanos y Juegos Olímpicos. En lo personal quedaron grabados en mi memoria dos hechos importantes. La primera vez que asistí, 20 de diciembre de 1962, tuve el privilegio de ver coronarse al Oro pero lo que más me impactó fue el remate de cabeza de Jaime Tubo Gómez, arquero del Guadalajara, sobre la portería del Piolín Mota, quien providencialmente desvío el balón. Era el empate que le daría el título a los Rayados. Y la segunda ocasión fue el 10 de mayo del 2014 cuando los Leones Negros de la UdeG ascendieron a la Primera División. Ese día cuando Chelo de la Torre anota el tanto del empate lloré de felicidad porque tenía la certeza de que mi equipo lograría el objetivo. La tanda de penaltis fue emotiva. Humberto Gansito Hernández consigue el tanto de la diferencia, el gol del orgasmo, el tanto del ascenso. Leones Negros es de Primera División. Estaba en la cancha. Me inqué y dirigí la mirada por todos los ángulos y vi un Estadio Jalisco pleno de gozo y felicidad en su máximo esplendor. Mi festejo fue interior. Me senté a llorar en la banca de los silbantes. Gracias Estadio Jalisco por tantas emociones y tristezas en tu día.