Tan peculiar frase de mi querido amigo Ramos Camacho que ya se nos adelantó en el camino pero que era un recalcitrante rojinegro. El mismo en tan prolongadas charlas me comentó un día. No, no es lo mismo el micrófono que la cancha y se pitorreaba cada vez que nos acordábamos cuando un compañero que también ya falleció se metió de asesor de un pelele entrenador del Atlas. La experiencia fue de una semana. El Atlas fue goleado. Por qué es tan singular el manejo de los rojinegros, nos preguntábamos. Me decía “porque el Atlas es el Atlas” me daba entender que poco o nada importaban los resultados sino el estilo de juego. No, es porque desde que nacieron manejan una filosofía de perdedores, le replicaba. La envidia les corroe por los éxitos del Guadalajara. En conclusión, el seguidor del Atlas es un detractor de las Chivas. Nunca nos pusimos de acuerdo porque se enojaba y duraba uno o dos días sin hablarme. La reconciliación por lo general era en la Doña, una antigua cantina que se encontraba a la vuelta de El Occidental. El problema del Atlas, me decía, son sus directivos. Van y vienen y siempre es lo mismo. Hay un dicho que manejaba con profunda filosofía: El hombre es el único ser humano que suele tropezarse con la misma piedra. Ellos se equivocan una y otra vez y siempre es lo mismo. Se equivocaron con Leandro Cufré y de nueva cuenta se vuelven a equivocar con un bisoño entrenador cuyos números son bastante cuestionables. Ramos Camacho, me decía. Los números son los que menos importan, en el Atlas, y en casi todos los equipos, lo importante son las relaciones, el compadrazgo, los intereses establecidos. Rafael Puente Jr. Maneja un excelente discurso. Su sintaxis es casi perfecta. Para las declaraciones tiene un manejo extraordinario pero como entrenador no deja de ser uno más del montón. Está comprobado que de la tele al campo seguro el fracaso. Su mismo padre es el ejemplo más evidente. Contra Morelia se vio un equipo cortado, sus movimientos fueron sumamente temerosos al iniciar con una línea de cinco en el fondo con poca o nula conexión a la ofensiva. El resultado no pudo ser desastroso sobre todo cuando Jeraldino falla la pena máxima. Las consecuencias es que se encuentra en el fondo de la porcentual y no se expresan argumentos sólidos para salir de ahí. Como colofón merecido el sonoro abucheo de la llamada Fiel y aguas porque esta afición es poco tolerante, sobre todo con payasitos de la televisión.