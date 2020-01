Eduardo Herrera, gradecido y comprometido, ya entrena con La Franja 

La mañana del martes el delantero Eduardo Herrera se presentó ante los medios de comunicación ya enfundado en los colores del Puebla y platicó sobre el significado de llegar a un equipo como La Franja.

“Es un nuevo reto en mi carrera, lo tomo como tal, Puebla me abrió las puertas para estar aquí, estoy contento y agradecido e ilusionado por hacer las cosas bien, noto una competencia importante en el grupo, eso es benéfico para el mismo y para nosotros como jugadores ya que ayudará a que cada uno eleve su nivel”, indicó.

Sobre la situación de su contratación con el Puebla, aseveró, “Había finalizado mi préstamo con Necaxa, tenía que reportar con Rangers (Escocia), me quedaban 5 meses de contrato con ellos, era difícil que me quedara, las cosas ya estaban muy avanzadas, tenían un plantel conformado además de trámites de visa de trabajo que no los tenía, se exploraban otras opciones y me comentaron que llegó esta propuesta del Puebla la cual acepto con gusto e ilusión, ganas de hacer las cosas bien”, acotó.

Mencionó que el año futbolístico en el que formó parte de las filas del Necaxa, en el primer semestre las cosas fueron mejores para él al contar con varios minutos y desempeñando un rol de jugador titular, no obstante, para el segundo torneo ya no contó con dicha posibilidad por lo que el nuevo reto de llegar a La Franja lo toma como normal ya que es parte del futbolista profesional,

“A mi edad es normal que tome otros aires, distintos cambios, difícilmente en la actualidad un jugador es difícil que se quede mucho tiempo en un mismo equipo por lo que toma la oportunidad con gran ilusión, sumar minutos para los objetivos ambiciosos que tenemos”, aseveró.

Ante la pregunta si ya conversó con el entrenador Juan Reynoso para los objetivos que se requieren de Eduardo Herrera con los Camoteros, el futbolista dijo que ya sostuvo una plática con el peruano donde le hizo ver que llega al equipo con la intención de sumar en lo que se le necesite.

“Está claro que hay competencia, me dejó en claro que el jugador que se encuentre en mejores condiciones o nivel es el que jugará, soy honesto, para pensar que ya puedo tener minutos este fin de semana ante Necaxa, primero debo ponerme en ritmo, ya no entrenaba con el grupo, lo hacía por mi cuenta y debido a los pocos minutos que tuvo el pasado torneo me falta estar en un mejor estado físico”, reconoció.

Finalmente, sobre una meta personal de goles, Eduardo Herrera no quiso aventurarse a darlo a conocer, pero mantiene que su línea será la del trabajo constante en busca de ganarse un puesto titular con el equipo cuando se encuentre en un estado físico óptimo.

“Al equipo lo he visto bien, sólido, tiene jugadores de experiencia y otros que tienen deseos de trascender, veo un gran grupo, es importante para obtener los objetivos. Sobre una cuota individual ya lo trazará con el cuerpo técnico, como delantero claro que me gustaría marcar goles y regresar a ser ese delantero que fui en algún tiempo en Pumas”, concluyó.

5 Equipos son en los que Eduardo Herrera ha militado en la Liga MX: Pumas, Veracruz, Santos, Necaxa y ahora el Puebla.

52 Goles ha anotado en 225 partidos en la Liga MX.

